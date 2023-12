¡Se revela el video completo del mal momento que pasó la presentadora de la BBC News!

El pasado miércoles, la periodista de la BBC Maryam Moshiri se hizo viral tras protagonizar un insólito momento durante una transmisión en vivo, luego de que apareciera en cámara sonriendo y levantando el dedo medio de su mano derecha.

Este inusual gesto dejó a la audiencia atónita, generando especulaciones sobre si fue un acto intencional o un descuido en la transmisión.

La mujer fue sorprendida haciendo un gesto peculiar a la cámara, mostrando el dedo medio de la mano, y el video del incidente no tardó en volverse viral, generando una ola de comentarios y reacciones en las redes.

Lo llamativo del momento, señalaron algunos, fue la rápida transición de gestos de la presentadora. Frente a esto, la presentadora declaró que solo se trataba de una broma .

“Hola a todos, ayer, justo antes del final de la hora, estaba bromeando un poco con el equipo en la galería. Estaba fingiendo hacer una cuenta regresiva mientras el director me contaba desde 10-0... incluyendo los dedos para mostrar el número. Así de 10 dedos sostenidos a uno. Cuando llegamos a 1, giré el dedo como una broma y no me di cuenta de que esto sería captado por la cámara”.

— Maryam Moshiri