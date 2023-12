MasterChef Celebrity Ecuador: Anthony Swag abre su corazón y habla sobre su infancia “Le he demostrado a muchos que si merezco estar aquí”

Otro reto de eliminación llegó a las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador y, de nuevo, Anthony Swag estuvo entre los cocineros con mandil negro que les tocó cocinar para quedarse una semana más en la competencia,

Érika Vélez y los jueces, anunciaron que todos los sentenciados debían cocinar un plato inspirado en esos mensajes de odio que reciben día tras día en las redes sociales. A través de una pantalla, la presentadora del programa leyó un mensaje a cada uno de los participantes de parte de sus haters.

Muchos no pudieron contener las lágrimas, no por leer el mensaje, si no por recordar que constantemente son situaciones que viven y con las que luchan desde que se convirtieron en figuras públicas. En el caso de Anthony Swag, destacaron su apariencia, algo que el influencer dice es muy recurrente en los mensajes que recibe “al lugar que vaya siempre miran mi aspecto”.

Sin embargo, al momento de cocinar, Anthony presentó un plato inspirado en su infancia, un chancho con verde que sorprendió a los jueces por su sabor y emplatado.

Los famosos tienen que aprender a manejar el 'hate' y hoy en #MCCelebrityEc se enfrentaron a algunos mensajes que pueden molestarlos. pic.twitter.com/EALNLTu1Ey — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 15, 2023

“Esto me recuerda a mis raíces y de donde vengo. En mi casa por todo un año comimos chancho con verde porque no alcanzaba para más nada. Desde ese día me propuse trabajar para que mi familia no volviera a pasar por eso. Ahora compro el chancho completo para compartirlo con toda la familia”, dijo el influencer, para finalizar dedicó el plato a su hija de solo 5 meses de nacida.

Jorge Rausch lo felicitó por su crecimiento y por compartir momentos tan íntimos, “nunca dejes de ser tu mismo y ser real”, expresó la juez Irene. Anthony ha demostrado ser uno de los participantes con más conocimiento en la cocina, aunque no ha logrado salvarse de estar en reto de eliminación las últimas veces.