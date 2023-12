MasterChef Celebrity Ecuador: Lu asegura que Felipe “no sabe cocinar y no se salvaría en un reto de salvación”

El capítulo 18 de MasterChef Celebrity Ecuador se transmitió este miércoles 13 de diciembre y, Luciana Guschmer pudo hacer uso de los beneficios del pin del chef, el mismo que ganó en conjunto con José Pacheco.

Érika Vélez le comunicó a ambos, que podían hacer el uso del pin de dos formas: “Una es mandar a alguien directo al reto de eliminación, pero Lu tendría que cocinar en el de salvación por tener ya delantal negro. La otra opción es salvar a alguien con mandil negro y bajar a alguien del balcón”.

Felipe dando cátedra de la actitud que deben tener todos, es un juego sin tomarse nada a personal 👏🏼 #MCCelebrityec — GF (@gaiborNOgeibor) December 14, 2023

La presentadora del programa también dejó claro que la decisión que tomarán debía ser “50 y 50″, es decir, tanto Pacheco como Lu tenían que estar de acuerdo. Sin embargo, Lu tomó las riendas del momento y, aunque Pachecho intentó mantener firme su decisión de mandar a alguien directo a eliminación, Luciana no lo permitió.

“La razón por la que consideramos que no es beneficioso mandar a alguien directo a eliminación, es porque esa persona no sabe cocinar y sabemos que no pasará en este reto de salvación”, fueron las palabras de Guschmer antes de anunciar que Felipe era el elegido para bajar del balcón y unirse a quienes llevaban mandil negro.

La decisión no sorprendió a nadie, porque tanto espectadores como participantes, consideran que Luciana “tiene algo en contra de los hermanos Carrera”. Aunque esto no es algo comprobado, Luciana ha dicho que “no todo gira en torno a ellos”.

Además, Luciana también utilizó el pin para salvarse a si misma y subir al balcón, “esto es una competencia y primero decido salvarme yo misma”.

Dos cosas primero, sigo sin entender que tanto joden con Danilo ¿solo por lo guapo? Porque panas, cocinar cocinar puess, presentó un huevo por favor.



Segundo ay Felipe otra vez, tu hermano presentó un huevo hablando de cocinar no hay mucho que envidiar rey🥺.#MCCelebrityec — mel⁷, Qꜱᴍᴘ | VI A ATEEZ (@lilmyoon) December 14, 2023

A los participantes con mandil negro, les tocó enfrentarse en un reto de salvación, donde les tocó crear una sopa, quien lo hiciera mejor se ganaría un puesto en el balcón y no tendría que cocinar en el próximo reto de eliminación.