Roger Waters realizó un concierto que impactó en todos los sentidos, una experiencia inolvidable para Quito

El 09 de diciembre del 2023 pasará a la historia dentro de los espectáculos realizados en territorio ecuatoriano. Una de las figuras más importantes del rock, así como del activismo, presentó un show sin precedentes en el estadio Olímpico Atahualpa; Roger Waters cautivó a un aproximado de 30 mil asistentes.

Concierto de Roger Waters en Quito Óscar Ayo

No solo el “Coloso del Batán” pudo ser testigo de los fuegos artificiales y espectáculos de luces, los moradores cercanos a este escenario deportivo vivieron y sintieron por casi 3 horas un espectáculo que abre las puertas a más figuras de esta talla.

El show empezó a las 21:20. Después de un mensaje emitido en las enormes pantallas, Roger Waters, en conjunto con su extensa banda de músicos, entonó uno de sus temas más icónicos: Confortably Numb.

Concierto de Roger Waters en Quito Óscar Ayo

Una entrada lenta pero shockeante se complementó con el single más conocido de Pink Floyd. Another Brick in the Wall se escuchó en el establecimiento, otro mensaje que llamaba a la resistencia se pintó en las enormes pantallas que iluminaba el gramado donde miles coreaban este himno que se mantiene vigente desde 1979.

Concierto de Roger Waters en Quito Óscar Ayo

Principales temas cantados

La velada se complementó con múltiples intervenciones de Roger, donde sus sencillos de su etapa de solista se entrelazaron con los hits que marcó su trayectoria con la banda sinónimo de lo psicodélico.

Wish YouWere Here, Money, Us And Them, Shine On You Crazy Diamond fueron coreadas a todo pulmón. No solo los temas musicales fueron el plato fuerte de la velada, el constante mensaje de lucha, parar las guerras y pedir derechos para Palestina e indígenas fueron la constantes; se recordó el caso Chevrón.

Concierto de Roger Waters en Quito Óscar Ayo

Pocos minutos después de la media noche el cantante deleitó al público con un tema dedicado a sus seres queridos. Con ello se retiró del escenario y consiguió cautivar a los ecuatorianos en su primera y última visita a nuestro país en la calidad de cantante.

A sus 80 años, Waters se consolida como uno de los activistas, compositores y músico con mayor impacto dentro de la modernidad. Se ha casado cinco veces y es padre de una hija y dos hijos. En 2011 se comprometió con la actriz y directora Laurie Durning