Alejandra Jaramillo se enfrentó a Carolina Tejera para defender a su amigo Marko Música ¿Qué se dijeron?

“Regalaron yo no sé cuantas entradas, no sean hipócritas y mentirosos, como van a poner que hubo un sold out, no hubo ningún sold out, o sea nos van a convencer de que es el mejor comediante cuando nosotros como venezolanos sabemos que actualmente es George Harris”, estas fueron las declaraciones iniciales que la actriz Carolina Tejera, realizó durante una reciente entrevista, para referirse al trabajo y las presentaciones que ha venido realizando el comediante venezolano Marko Música, opinión que la venezolana mantuvo en ´Siéntese quien pueda´ y la cual hizo que Alejandra Jaramillo intercediera por él.

“Yo conozco a Marko y entiendo que para gusto los colores, George Harris también tiene su público, pero para mí, Marko es el número uno, yo estuve ahí, para mí si hizo sold out y para mí, si hay que reconocer el trabajo que hizo desde el 2017 en el que llegó a este país trabajando de delivery y ha labrado día a día su esfuerzo”, expresó la ´Caramelo´ tras las declaraciones de la villana de ´Gata Salvaje´, quien por su parte lamentó lo que ella asegura fue una mentira mediática, puesto que según dijo, el show de Marko tuvo que ser “tapado con telas negras” para que no se notase el vacío de las gradas.

“Un comediante profesional es otra cosa, hay muchas cosas que tu no ves”, le repicó nuevamente la actriz, quien hizo más de un gesto de desaprobación ante las palabras de Alejandra Jaramillo.

Para nadie es un secreto que Alejandra Jaramillo se ha hecho muy cercana al también influencer venezolano, en especial desde que comenzó su relación con el creador de contenido Beta Mejía, desde entonces la ´Caramelo´ se deja ver muy seguido con el entorno que frecuenta su actual pareja, siendo uno de los más allegados Marko Música.