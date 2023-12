Video: Señoras ponen a Alexa a rezar el Santo Rosario y se vuelven virales en redes sociales

Alexa reproduce el último álbum de..., Alexa llama a..., Alexa programa una alarma para...

Los avances tecnológicos no paran y los asistentes virtuales son uno de ellos. Entre los asistentes por voz, quizás, uno de los más famosos es Alexa de Amazon. Y si bien las funciones de estas aplicaciones son limitadas, las posibilidades de empleo dependen de la creatividad del usuario.

Este es el caso del nuevo momento viral en TikTok protagonizado por un grupo de mujeres denominadas como ‘las tías’, quienes con ayuda de Alexa rezan el Santo Rosario. El video pertenece al usuario @ivanrizo3 quien compartió el instante con un texto que dice: “¿Qué tan modernas son tus tías?”. Esta situación mostró nuevos e inesperado usos como la asistencia en prácticas religiosas, para esta herramienta.

En menos de una semana el video ya acumula más de 4.2M de reproducciones y casi medio millón de me gustas. Y los comentarios humorísticos no se hicieron esperar: “Alexa al final: no se vayan a ir, les vamos a pasar un postrecito”, “Alexa : el que no rece no le van a dar tamal” o “y mi abuela haciéndonos buscar a una rezadora con 3 días de anticipación”.

Aunque causó risas, el video también ha generado diversas reacciones entre los usuarios de la plataforma. Un punto importante a resaltar es que la tecnología proporciona, además de soluciones accesibles y útiles, compañía para los adultos mayores.