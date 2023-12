“Él no me esperó”: ´Muy Mariana´ y su indirecta en redes sociales ¿El amor de Suriel Lira fue solo de reality?

Han pasado varias semanas desde que la reconocida influencer ´Muy Mariana´ abandonó los espacios del programa ´Desafío a la fama´ y desde entonces, más de uno se pregunta ¿Qué pasó con ese enternecedor amor de reality? La cuencana hasta el momento no ha dado una respuesta concreta ante las constantes interrogantes de sus seguidores sobre su reencuentro con Suriel Lira, pero tal parece que si dio una indirecta por medio de un reciente posteo.

Fue por un video colgado en su cuenta de Instagram, que ´Muy Mariana´ apareció interpretando lo que parece ser la explicación de una despedida, donde su acompañante le pregunta si puede esperar y ella responde: “Eso quise pero él no me esperó a mí, sí es que él no me esperó, él decidió olvidar lo nuestro y dijo que me quería incluso, pero ya sabes, yo me ilusiono muy rápido pero así son las cosas de la vida y hay que aceptarlas”.

Suriel Lira y ´Muy Mariana´ fueron una pareja que por varias semanas lograron protagonismo ante los internautas y los televidentes, pues tal parece que lo que comenzó como un juego para ellos, terminó gustándoles a ambos. El primero de los acercamientos entre el venezolano y la ecuatoriana se dio frente al presentador Eduardo Andrade, ahí, Suriel quiso recrear un momento junto a Muy Mariana, quien se mostró más que nerviosa frente a la picardía de su compañero, quien la tomó de la cara y le plantó un beso.

Sin embargo, con el avance del programa, los desafiantes fueron criticados y calificados como “un amor de señalamiento”, pues la pareja a criterio del público, se dejaba ver aún más junta solo cuando alguno de los dos era señalado. El primero en salir de la casa-estudio fue Suriel Lira y luego ´Muy Mariana´ desde entonces la historia de amor parece haber terminado.