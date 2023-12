“Consíguete marido”: Piden a Adamari López “superar” a Toni Costa tras nueva indirecta

Adamari López ha sido sin duda una inspiración para muchas mujeres por su gran determinación y espectacular transformación sin embargo, para algunos internautas hay algo que no la deja avanzar y es que “no ha superado” a su ex pareja, Toni Costa.

La conductora suele compartir videos divertidos en sus redes sociales burlándose de sí misma pero muchos han tomado sus más recientes publicaciones como indirectas hacia el bailarín, especialmente después de una serie de declaraciones que este hizo sobre ella.

Ada publicó un video con la canción Provenza de Karol G que dice “Baby, ¿qué más? hace rato que no sé nada de ti estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta para revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás”, mientras “habla” haciendo sensuales gestos por teléfono.

De inmediato internautas reaccionaron diciendo que “se consiga un marido” para “olvidar” a Toni Costa.

“Consíguete un marido”; “Ya ellos tienen pareja y el toni hasta dijo que evelyn era puro colágeno ah ah te dijeron vieja bueno búscate alguien y pasa la página”; “Nada que ver con revivir viejos tiempos,tu estás es para crear buenos tiempos”; “Esta mujer está loca, sigue detrás del ex que ya hizo su vida”; “Toni ya hizo su vida, Ada deberías hacer lo mismo”, se lee.

Aunque por supuesto, también salieron en su defensa diciendo que no hay que tomar en serio sus videos ya que ella vive de publicar contenido que no necesariamente tiene nombre y apellido.

¿Qué ha dicho recientemente Toni Costa sobre Adamari López?

Adamari López y Toni Costa tuvieron una relación de diez años | (Instagram: @adamarilopez / YouTube: @AlejandroChabanYYC)

Durante una entrevista con Alejandro Chabán en su podcast, Toni Costa habló de cómo conocer a su actual pareja, Evelyn Beltrán, lo llevó a sentirse mejor tras la separación con Adamari. “Llega con 26 años a mi vida. Era como una bomba. Vino a revolucionarme por completo. A darme alegría, a darme movimiento, a darme color, felicidad, música. ¡A darme de todo! Todo eso me lo dio Evelyn… Evelyn vino para darme mucha alegría. Literalmente, me levantó”, explicó. “Yo me siento muy bien. Yo me siento que estoy agarrando todo el colágeno posible”.

Estas declaraciones dividieron opiniones pues mientras algunos señalaron que es “una falta de respeto” a Adamari por llamarla “vieja”, otros alegan que “tiene razón” en haber buscado a “una más joven”.

“La verdad adamaris es muy bella para el, su encanto y carisma era mucho para tony.. Asamaris es y esta llena de LUZ.. ahora ella lice mas feliz”; “Me parece q Tony ha sido muy respetuoso en su separación, en cambio Adamaris a dicho muchas cosas con respecto a su separación dejando muchas incógnitas del porqué se separaron, no veo el porqué Tony no puede también decir algo respecto a eso”, expresaron internautas.

Posterior a esto, Adamari ofreció una entrevista en la que, sin mencionar nada al respecto, simplemente le agradeció porque le permitirá pasar el Año Nuevo con su hija, algo que no había sido posible el año pasado. “Así que le agradezco mucho (a Toni) que piense en Alaïa y en la familia para darme esta oportunidad de pasar este Año Nuevo con ella”, dijo a Mezcal TV.