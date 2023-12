Todo lo que debes saber del concierto de Roger Waters en Quito: cierres viales, apertura de puertas y más

El hombre que creó los álbumes más conceptuales y emblemáticos del mundo, Roger Waters, vocalista de Pink Floyd, viene a Ecuador con su gira de despedida el sábado 9 de diciembre en el estadio Atahualpa, Quito.

El recital en la capital de Ecuador es el cierre de su gira This is Not a Drill, que comenzó en Pensilvania, en 2022.

El artista de 80 años está brindando un show imponente. Se conoce que para el show del sábado se ha montado un gran escenario en el que han trabajado unas 800 personas y la tecnología del mismo es de última generación.

El diseño del escenario estará en el centro de los pabellones y habrá un sistema de cuatro pantallas de 10 metros cada una para que las proyecciones sean visibles para los 30 mil espectadores que acogerá el estadio Olímpico Atahualpa. El sonido es de 360 grados y también habrá espectáculo de luces e inflables.

Algunas de las canciones que cantará Roger Waters:

El exlíder de Pink Floyd, banda en la que estuvo de 1964 a 1986, repasa los éxitos de Waters con dicho grupo, además de algunos temas de su carrera en solitario. Incluso presenta una canción nueva, The Bar.

El show de psicodelia y rock progresivo se divide en dos partes, la primera contiene canciones de los discos ‘Wish You Were Here’ (1975), ‘Animals’ (1077) y ‘The Wall’ (1979). La segunda, en cambio, incluye temas de ‘The Dark Side of The Moon’ (1973) y de sus álbumes como solista.

Canciones como: ‘Comfortably Numb’, ‘The Happiest Days of Our Lives’, ‘Another Brick in the Wall, Part 2′, ‘Another Brick in the Wall, Part 3′, ‘The Powers That Be’, ‘The Bravery of Being Out of Range’, ‘The Bar’ 8. ‘Have a Cigar’, ‘Wish You Were Here’, ‘Shine On You Crazy Diamond (Parts VI-VII, V)’ 11. ‘Sheep’, ‘In the Flesh’, ‘Run Like Hell’, ‘Déjà vu’, ‘Is This the Life We Really Want?’, ‘Money’, ‘Us and Them’, ‘Any Colour You Like’, ‘Brain Damage’, ‘Eclipse’, ‘Two Suns in the Sunset’, ‘The Bar (Reprise)’, ‘Outside the Wall’.

Para ingresar al concierto necesitas Cédula de identidad y la entrada que tiene el código QR. Este llegará al correo electrónico registrado al comprar las entradas digitales, no compartas con nadie.

Las puertas se abren a las 17:00

También se conoció que el evento iniciará a las 21:00 y tendrá una duración de tres horas.