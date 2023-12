¡Hasta en la realeza! El escándalo de presunta infidelidad que salpica a la reina de España

La controversia en la familia real española que se vio encabezada por la reina Letizia y su excuñado, Jaime del Burgo, ha logrado captar las miradas en todo el mundo. El empresario se pronunció luego de que en redes sociales se hicieran virales varios comentarios, mismos que se hicieron eco en varios medios de comunicación europeos.

“No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones”, indicó el excuñado de la reina en sus redes sociales.

Asimismo, agregó: “no guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte (…) No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en Cielo y se llama Jesús de Nazaret. Él me juzgará”.

Sobre el escándalo de infidelidad

Todo salió a luz por medio de unos comentarios en la red social X (antes Twitter), donde nace una supuesta relación extramarital entre Letizia y Jaime del Burgo, misma que habría sucedido años atrás, cuando ella ya estaba casada con el Rey Felipe VI de España.

De acuerdo a varios medios internacionales, los posteos se llevaron a cabo después de que el periodista Jaime Peñafiel publicara el libro “Letizia y yo”, donde en una parte del texto habla sobre su su historia de desamor y cuenta cronológicamente sus etapas.

De acuerdo con esta versión, la supuesta relación amorosa “prolongada y continua” habría tenido lugar seis años después de que la reina Letizia contrajera matrimonio con el rey de España.

Actualmente, la corona española mantiene un mutismo al respecto, mientras que en las redes sociales, los usuarios aguardan ansiosos por posibles explicaciones de la presunta infidelidad que ha desatado el escándalo.