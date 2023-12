¡Duro momento! Don Day contó lo cerca que estuvo de desaparecer cuando niño: “Drogaron a mi mamá para secuestrarme”

Un momento que lo ha acompañado durante toda su infancia y que aún lleva consigo en su vida de adulto, una historia que marcó un antes y un después para Don Day, el intérprete de ´Compañía 593´ abrió su corazón para la casa más famosa de Ecuavisa ´Desafío a la fama´ y contó el que habría sido uno de los sucesos más aterradores de su niñez, su secuestro.

“Drogaron a mi mamá, ahí mi mami dice que me vaya con esos señores drogada. Entonces le da esa nota y ella me trepa en el carro y se va, mi mami reacciona al rato cuando se le pasa. Los manes se detienen en una roja, ya estaba lejos de mi casa y en una roja me le bajo y me vengo en contra vía corriendo, los manes como que se alborotaron a querer seguirme y comenzaron a pitar, corrí y me metí en una caseta de policía, el guardia me quería botar y le dije no, me están robando”, es parte de la historia que el actor contó a Sebastián Tamayo y Carolina Jaume en el más reciente episodio del programa del canal del cerro.

Aunque el actor era solo un pequeño niño cuando todo sucedió, recuerda cada escena con detalle, Tal como explicó, a su madre le dieron la llamada droga de la “voluntad” para que cediera en su entrega. “Yo me devolví a la casa a pie, mi mamá estaba devastada”, añadió el actor, quien explicó que a su regreso, su madre no podía creerlo.

´Desafío a la fama´ se encuentra en sus semanas finales y con cada día que pasa, el reality se encarga de sacar a flote los secretos más profundos de sus participantes: Traumas, dolores, amoríos. Falta poco para conocer a quien se titulará como el sobreviviente de la casa-estudio más polémica del Ecuador.