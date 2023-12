¡Sumérgete en la magia de Wonka! El gran estreno te espera en las salas de cine el 7 de diciembre de 2023

Basada en el extraordinario e icónico personaje que protagoniza Charlie y la fábrica de chocolate, el libro infantil más emblemático de Roald Dahl y uno de los más vendidos de todos los tiempos, “Wonka” cuenta la maravillosa y azarosa historia de cómo un joven chocolatero, armado con tan solo sus sueños, logra cambiar el mundo, un deleitable mordisco a la vez.

De la mano de Paul King, guionista y director de las películas de “Paddington”, David Heyman, productor de “Harry Potter”, “Gravity”, “Barbie”, “Animales fantásticos” y “Paddington”, y los productores Alexandra Derbyshire (las películas de “Paddington”, “Mundo Jurásico: Dominion”) y Luke Kelly (“Matilda, el musical de Roald Dahl”), llega una embriagadora mezcla de magia y música, caos y emoción, todo contado con un corazón y un humor fabulosos. Protagonizada por Timothée Chalamet en el papel principal, este irresistiblemente vívido e inventivo espectáculo de la gran pantalla presentará al público a un joven Willy Wonka en su proceso para convertirse en el mejor inventor, mago y chocolatero del mundo.

Warner Bros. Pictures presenta, en asociación con Village Roadshow Pictures, una producción de Heyday Films, una creación de Paul King, “Wonka”, que estrenará en cines y en IMAX a partir del 7 de diciembre de 2023; distribuida en todo el mundo por Warner Bros. Pictures.

Sobre la experiencia de trabajar con Paul King, Timothée Chalamet indicó: “Supongo que las palabras que usaría para describir a Paul King son ‘jovial, hilarante, participativo, amable’. Estaba muy entusiasmado con el proyecto que tenía enfrente y trabajó para hacer todo lo posible para materializar su visión. Tomó un personaje tan emblemático como Willy Wonka —tan venerado en la cultura— y lo introdujo dentro de una historia original que se sale de los límites del material original de Roald Dahl. Además de que todo el tiempo, Paul dirigió estos grandiosas puestas en escena de baile mientras supervisaba con entusiasmo las actuaciones; no desde una perspectiva crítica, sino desde el punto de visita de intentar realmente llevar más alegría al mundo... fue una gran luz de guía”.

Sobre el mensaje de “Wonka”, Chalamet describe a este proyecto como “una película alegre. Se trata de llevar una luz a un mundo que la necesita desesperadamente, al menos así es como yo lo leo. Cuando era un joven actor, las cosas que más me atraían eran las que suponían un reto emocional. Ya fuera por una noción de vanidad o por tener la necesidad de expresar lo que sentía, pero eso era lo que resultaba más atractivo. Cuando leí “Wonka”, sentí el clásico desafío teatral desde el punto de vista del canto y del baile. Pero, cuando pienso en el tema central de esta película, cuando pienso en su razón de ser... es la de llevar alegría al mundo; invitar a soñar, alentar a los soñadores a seguir soñando, promover a declararte tal como eres, quien eres, sin cuestionamientos. Es una declaración de que compartir con amabilidad y desde el entusiasmo es trazar un camino para avanzar, no sólo para uno mismo, sino para quienes nos rodean. La historia trata sobre la importancia de hacer comunidad. Y sobre una comunidad que sobrevive en espacios de erosión. Es acerca de la luz y el amor. Me da mucho orgullo haber sido parte de eso”.

De su lado, el guionista y productor Paul King, al contar la historia de un joven Willy Wonka indica: “Quise presentar al mundo a un Wonka joven, con los ojos muy abiertos y lleno de esperanza y optimismo, antes de que se convirtiera en el Willy Wonka de Gene Wilder, la versión que todos conocemos y adoramos. Alguien que no tenía ni un céntimo, pero que soñaba con un porvenir más luminoso. Lo que quise mostrar fue el florecer de un genio, de la forma más extraordinaria que sea posible de imaginar: un hombre que descubre quién es, pero que, también, encuentra una familia”.

“Creo que mis esperanzas para ‘Wonka’ son las mismas que espero que alguien tenga al leer, por primera vez, Charlie y la fábrica de chocolate; espero tengan una experiencia parecida a cómo me sentí yo al leerla por primera vez... Espero que la gente se ría, que lo pase bien, que vea algo extraordinario y único, pero que, con suerte, salga de la película sintiéndose un poco más esperanzado con el mundo”. — Paul King, guionista y productor de Wonka

CREANDO EL MUNDO SCRUMDIDDLYUMPTIOUS DE “WONKA”

El rodaje en los estudios de Warner Bros. en Leavesden comenzó en el otoño de 2021 y se rodó durante 21 semanas en más de cincuenta increíbles sets construidos en tres foros de sonido, un enorme estudio y un hangar de aviones, además de rodar en más de diez impresionantes locaciones.

En paralelo al rodaje de la unidad principal, los equipos de danza y música ensayaban a diario con el reparto principal, así como los bailarines, la multitud, los dobles de acrobacias y el equipo de vuelo.

Para hacer realidad el mundo que Paul King imaginó, el arte, la decoración de sets, la construcción y los utileros crearon una romántica ciudad de cuento de hadas en el backlot de Leavesden, y aprovecharon para adaptar hermosas locaciones en Inglaterra y sus alrededores, que fueron desde un pequeño pueblo de Oxfordshire hasta un salón de baile de los años 50 y la emblemática catedral de San Pablo.

King describió la ciudad a su equipo creativo como “lo mejor de Europa”, y el diseñador de producción Nathan Crowley, en estrecha colaboración con el decorador de sets Lee Sandales y el arquitecto Jamie Wilkinson, le dio a Paul exactamente eso: construyeron una ciudad encantadora con una mezcla de arquitectura belga, checa, holandesa, francesa, alemana y suiza.

La combinación resultante de escenografía (tomada de estructuras del mundo real) y trabajo de locaciones aumentó la escala de la ciudad y autentificó la visión. La construcción de los sets emularon la ligereza de la piedra caliza de Bath y Oxford, realzando el romanticismo de la nueva construcción.

Se trata de una visión espacial combinada de Europa, en la que el lenguaje vernáculo del diseño está presente en toda la escenografía y el grafismo, al tiempo que se refleja en el lenguaje y la señalética.

Aunque se basa en un mundo real, la iluminación, el color y, por supuesto, la actuación (¡cantando y bailando también!) crean una realidad aumentada que eleva el mundo al reino de la fantasía donde la magia de Wonka puede suceder.