La historia de la mujer de 58 años que nunca ha tenido intimidad en su vida

Ésta es la realidad de una mujer que lleva años viviendo en la naturaleza. Burrnesha Duni, de 58 años, es virgen jurada y vive una vida muy diferente a la de muchos.

Hace unos 35 años decidió seguir una antigua tradición balcánica conocida entre los albaneses como “Burrnesha”. Básicamente, esto significa que, además de cohibirse, elige vivir la vida de un hombre.

Duni aceptó el papel cortándose el pelo y vistiendo ropa de hombre. Se considera dura y fuerte y pasa la mayor parte del tiempo en un chalet de montaña con un alsaciano como compañía.

En cuanto a sus intereses, le gusta mucho ver fútbol y le encanta la selección italiana. Una vez incluso dejó a su sobrino fuera de casa durante dos horas después de que tuvieron una pelea sobre el deporte.

Está contenta con su forma de vida y se siente empoderada por sus decisiones. Imagen: Jonathan Buckmaster

Su papel como Burrnesha también le ha permitido ser el principal sostén de la familia y cabeza de familia, razones por las que quiso hacer el voto en primer lugar.

Ella le dijo al Daily Express : “Cuando mi padre falleció, mi hermano y mi hermana eran jóvenes. En ese momento, una niña o una mujer siempre era alguien que estaba sirviendo. Así que tenía dos opciones: servir a la familia de un marido o convertirme en virgen, y servir a mi propia familia”.

En aquel entonces pasó años trabajando en la granja colectivista por una pequeña recompensa, pero dijo que su voto de castidad llegó bastante tarde para ella. En ese momento tenía 23 años, pero antes había rechazado 15 propuestas de matrimonio.

“Simplemente dije no, no, no, no me importa quién sea el chico. Diferentes familias vinieron a nuestra casa para convencerme.Siempre dije que no, incluso durante los buenos tiempos de Albania después de la democracia, así que siempre estuve en contra”, agregó.