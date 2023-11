Sicario iba a asesinar a un joven y se le trabó el arma: se salvó de milagro

De manera milagrosa, un joven se salvó de que un sujeto lo asesine a bala. Esto después de que al sicario se le trabara el arma y no pudiera concretar el ataque contra el joven, que al percatarse de la intención de su verdugo, emprendió una huida para evitar ser alcanzando.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad donde se puede ver a los dos criminales a bordo de una motocicleta. Posterior a ello, un ciudadano pasa junto a ellos, cargando una jaula de canario.

En eso, el sujeto que estaba en la parte de atrás lo apuntó con arma, por lo que, quien estuvo a convertirse en víctima, tuvo que escaparse.

En las imágenes se puede ver al sicario como no puede ejecutar el delito porque el arma de fuego no dispara, y a pesar de seguirlo e intentar acabar con la vida del muchacho, no logra su objetivo.

Un joven se salvó de milagro de ser acribillado por dos sicarios en la tarde de ayer en el sector de Henequén, corregimiento de Pasacaballos, al sur de #Cartagena. pic.twitter.com/Rz5bKg2aLk — Duvan Alvarez (@duvan_ad) November 29, 2023

De acuerdo a El Tiempo, los testigos del hecho señalaron que el lugar donde la persona que se salvó del sicariato es un reconocido vendedor de drogas en el barrio.

“Los vendedores de droga de otra banda lo encontraron ese día y lo iban a matar, así suele pasar en el barrio. Pero él se salvó de milagro”, explicó un habitante de Henequén que pidió reserva de su identidad.

El intento de asesinato ocurrió la tarde de ayer en el sector de Henequén, corregimiento de Pasacaballos, al sur de Cartagena.