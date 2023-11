“No crean en todo lo que se ve en redes”: Alejandra Jaramillo dio más detalles de su historia de amor con Beta Mejía

Alejandra Jaramillo sigue en una nube con la publicación de su novio, Beta Mejía, la cual es un video que muestra cómo fue la propuesta para formalizar el noviazgo. Van casi 200 mil likes y cientos de comentarios positivos por parte de usuarios que se alegran por el amor que está viviendo ese par.

A través de sus historias, ‘La Caramelo’ contó que aquel 3 de mayo, ya había transcurrido un mes desde que comenzaron a salir como amigos. Estaba bastante nerviosa y no le salían ni las palabras al recordar ese bonito momento de su vida. El colombiano y ella no coincidían en los horarios para entrenar así que trataron de ponerse de acuerdo, ese día.

Después del ejercicio juntos, Beta le invitó un café. “Me insistió para que no se me olvide el plan. Mientras preparaba todo, lo noté muy disperso y solo en el celular. Bueno, me hice la idea que era algo de trabajo. Aunque al inicio no entendía nada, después de esa sorpresa comprendí todo”, reveló Jaramillo.

Flechada con la propuesta

Como se ve en el video, ambos estaban en un balcón disfrutando el café y conversando. Sin embargo, Ale se dio cuenta que Beta miraba hacia otro lado y no a sus ojos mientras ella le hablaba. “Quise estar de sapa y vi el cartel que sostenía Richard Encanto y Nangel Menez, que decía: ‘¿Quieres ser mi novia?’”. Su rostro lo dijo todo y no hizo falta explicación.

Instagram @beta_mejia

Confesó que se quedó en shock, porque no se lo esperaba. “Quedé como flechada, como wow qué lindo. No me salía ni una palabra”. Ante la romántica escena, Richard gritaba y preguntaba cuál fue la respuesta de ‘La Caramelo’. Agregó que Mejía es muy detallista y que tiene muchas anécdotas que contar.

“No crean en todo lo que se ve en redes, lo que se vive en la casa, adentro es mejor”.

Por su lado, Beta subió también a sus historias de Instagram su versión de todo ese momento. Fue exactamente igual como lo contó Ale, solo que le aporto que desde hace semanas atrás él ya quería formalizar y no sabía cómo ni cuándo hacerlo.