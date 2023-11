Tami Rivera, con un TikTok, revela que el 2023 fue una avalancha de emociones

El 2023 se acerca a su fin. Dentro de este año, dentro de la palestra del entretenimiento nacional se han dado muchos giros. Una de las parejas que más dio de que hablar fue la conformada por Kike Jav y Tamara Rivera.

La modelo e influencer empezó con el joven cantante pero una traición, o múltiples, la dejó de nuevo en la soltería y con varios proyectos en mente. Su emprendimiento de cuidado para la mujer terminó por cerrarse y con ello una vieja pasión volvió a aparecer: DJ.

Ahora, no cabe duda que su ruptura con Kike Jav le marcó y forjó un carácter que tenía desde temprana edad. El retornar al gimnasio y buscar ser la mejor modelo de Onlyfans del Ecuador no es poca cosa.

Ese constante resurgir demuestra que Tami es una imagen más allá de lo sensual. Un reciente video resumió, a manera de comedía, lo que ha pasado este 2023. “Me morí, reviví. Me morí, reviví. Me morí y reviví por ahí unas 18 veces”, tachó.

Sobre Onlyfans

“He aprendido, no es nada fácil. Hay que saber cómo hacerlo. Hace unas semanas empecé mi agencia que está dedicada al tema de Onlyfans. Necesito gente trabajadora, cumplida.

Igual hay que tener el cuidado. Hay que tener el tino, por ello decidí hacer esta agencia. Tengo unas tres chicas que están dentro y van a empezar dos más.

Tengo un equipo, tres personas me trabajan en el tema operativo. Tengo muy buenos suscriptores, no me quejo”, acotó sobre el tema