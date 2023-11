“Lo que pasó fue un mal entendido”: Así fue el reencuentro entre Alejandra Jaramillo y Liliana Rofríguez en ‘Siéntese quién Pueda’

El encuentro más esperado por los espectadores de ‘Siéntese Quién Pueda’ y fanáticos de Alejandra Jaramillo llegó. Este 27 de noviembre, la presentadora y modelo ecuatoriana, de nuevo compartió pantalla con Liliana Rodríguez, con quién tuvo roces cuando el programa estaba en sus primeros meses de transmisión.

Cada uno de los actuales panelistas del programa le dio la bienvenida y le dirigió palabras a la presentadora venezolana y, cuando llegó el turno de Alejandra, esta no dudó en preguntar sobre lo ocurrido hace un año entre ellas.

“Siempre me quedó esa duda ¿Qué pasó conmigo? Y si aún tienes algo en mi contra o de mis compañeros”, expresó Alejandra Jaramillo al dirigirle la palabra a Liliana, tras un año de ausencia en el reality de farándula.

Liliana no dudó en responder y, con un tono de respeto aseguró que no tenía nada en contra de ninguno y que todo fue un mal entendido que no se pudo solucionar en su momento.

“Lo que pasó fue un mal entendido. Tratamos de arreglarlo y no llegamos a un acuerdo como ya lo dije. Sin embargo, todos tienen mi número de teléfono, era algo de hablarnos por teléfono, pero tampoco pasó. Hay algunas batallitas que hay que dejárselas a Dios para que Él las resuelva en su tiempo perfecto. En lo absoluto, no tengo ninguna diferencia, ninguna discrepancia, con ninguno de los presente. Al contrario, vuelvo y repito: el crecimiento abrupto de ‘Siéntese quién Pueda’ quizás se me salió de las manos y no tengo nada en contra de ustedes, en lo absoluto. al contrario necesito felicitarlos, porque tienen un año al aire”, dijo Liliana Rodríguez.

Ha pasado un año desde que Liliana anunció su renuncia, luego de variados y persistentes roces con la popular ´Caramelo´ del Ecuador, quien en la mayoría de las ocasiones optó por el silencio. La vuelta de la venezolana es sin duda una ventana abierta al inicio de nuevas polémicas, puesto que en el pasado quedó en evidencia el choque de caracteres entre ambas artistas.

Liliana Rodríguez tildó en más de una ocasión a Alejandra Jaramillo de “manipular” a sus seguidores y también a los televidentes, haciendo uso de “maniobras diabólicas”.

[ ¿Vuelve la polémica para Alejandra Jaramillo? Liliana Rodríguez regresa este lunes a ´Siéntese quien pueda´ ]

La también actriz abandonó su silla en plena transmisión de ´Siéntese quien pueda´, luego de que se anunciara que la ´Caramelo´ había ganado la inmunidad de esa semana. Tras esto, Liliana presentó su renuncia y abandonó las pantallas de UNIMAS, asegurando que no permitiría que le faltaran el respeto.