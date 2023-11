¡Escándalo! Presunta ex novia de Kachafa de ´Desafío a la fama´ lo acusó de golpearla: “Sufrí por muchos meses”

Una acusación que podría hacer que su popularidad se venga abajo, Erick Mauro Falcón Grazzo, mejor conocido como ´Kachafa´ se encuentra en el ojo del huracán de los medios, a tan solo unas pocas semanas de que ´Desafío a la fama´ anuncie el ganador y sobreviviente de la casa de talento más popular de Ecuavisa.

El creador de contenido es ahora centro de miradas de la farándula y de los internautas, luego que saliera a relucir un live, donde una joven llamada Valentina, en compañía de Normandy, también conocida como ´Didy´ quien también hizo parte de la casa-estudio del canal del cerro, apareciera dirigiéndose a la audiencia, denunciando que había sido violentada físicamente y en varias ocasiones por Kachafa.

“En lo que yo le digo suéltame el coge y me mete un puñete. Me pegó el puñete en la pierna. Esa fue la primera vez que me agredió así. Yo no lo demandé porque primero no tenía las pruebas necesarias, dos, no soy una persona que tenga dinero para gastar en abogados, tampoco soy famosa. Sufrí ese tema por muchos meses, yo nunca lo había conversado porque era un tema que a mí me dolía, han pasado 8 meses, lo cuenta tranquila porque ya no me afecta tanto”, es parte de las declaraciones dada por la joven.

Asimismo, Valentina, que es como se identifica la joven, explicó que las presuntas situaciones de violencia comenzaron en diciembre de 2022 y ella decidió poner fin a la relación en marzo del presente año, luego que Kachafa le lanzara una maleta encima, tras haber tenido una discusión.

“Siempre que sucedía él estaba borracho. Yo lo excusaba por eso”, añadió. Unas declaraciones que sin duda alguna ponen en jaque la imagen del influencer ante sus seguidores. Son muchos los comentarios que aseguran que solo se trataría de “una estrategia de desprestigio”.