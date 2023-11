La tecnología se apoderará de todo: Así será el mundo en el año 2100 según la Inteligencia Artificial

Si la Inteligencia Artificial actualmente tiene un papel protagónico, en unos años será el hilo invisible que conecte todo, así lo ha pronosticado la misma herramienta tecnológica, la cual ha hecho una especie de descripción futura y detallada de cómo será el mundo en el año 2100.

¿Qué tanto cambiará el mundo? Esa es una pregunta que más de uno se ha hecho, debido a que con los años las novedades tecnológicas han ido modificando todo lo que conocemos, desde la forma en como nos comunicamos hasta en como nos vemos, y es que desde que existe este instrumento, todas las tareas y actividades del día a día se han contagiado con el poder de la inteligencia artificial.

Te invitamos a conocer todos los cambios que tendrá el mundo para el 2100 de acuerdo con la IA GPT-4:

Transportes

Como era de imaginarse, la forma de movilizarse será una de las primeras que adopte cambios, aunque ya hay algunos modelos en mercado, para el 2100 los vehículos autónomos serán la única forma de transportarse, no habrá segundas opciones. Coches, autobuses, trenes e incluso aviones todos ellos podrían funcionar de forma autónoma, llegando incluso a comunicarse entre sí para evitar tráfico.

El turismo espacial será otra de las novedades que plantea la tecnología.

Ciudades más verdes

La GPT-4 plantea rascacielos, ciudades enteras y edificios cubiertos de vegetación, la energía limpia estará a la orden del día. La producción de energía verde podrían ser tan común como respirar, la tecnología dará un empujón a la salida del dióxido de carbono.

Salud

Enfermarse literalmente ya no será un dolor de cabeza, al menos no uno que no veas venir. Según la tecnología, en el año 2100 existirá un pequeño dispositivo adaptado al torrente sanguíneo, el cual será capaz de monitorear la salud en tiempo real, prediciendo enfermedades incluso antes de que aparecieran los síntomas; un médico de guardia que nunca descansa, que dedica las 24 horas del día en vigilar nuestra salud.

Según este pronóstico la humanidad vivirá un tiempo que promete una calidad de vida por todo lo alto, pero ¿Será cierta tanta maravilla?