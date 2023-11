Hellen terminó nominada al Hall of Fame de Jorge Rausch al realizar “la salsa más horrenda” en la historia del programa

Si algo tiene Jorge Rausch es que siempre termina nominando y eligiendo los peores platillos, salsas o componentes de un plato para su hall of fame de “todo lo que no está bien en la cocina”. Aunque solo van dos capítulos de MasterChef Celebrity Ecuador, el chef profesional ya tiene un nominado para su selecto grupo de “desastres”.

Seis participantes cocinaron para obtener el primer pin del chef de la temporada y, Hellen estaba entre las famosas que deseaba terminar con inmunidad la primera semana del reality. Sin embargo, el plato de la presentadora de televisión, no complació a los jueces y pasó a la fama por una salsa “horrenda”.

Hellen presentó salmón curado, yacón y una salsa cremosa de piña. Según Jorge Rausch, “la salsa está grumosa y no tiene buen sabor”. Además, aconsejó a todos y les dijo que si utilizaban licuadora para crear una salsa “deben dejarla más tiempo para que quede más líquida”.

“Con esta salsa estás nominada al hall of fame de las más horrendas del programa”, dijo Rausch, algo que no hizo sentir muy bien a la presentadora. Aunque Hellen no competía para salvarse de un delantal negro con ese platillo, no logró obtener el pin del chef para evitar ser eliminada la primera semana.

😉 Primer tip del chef Rausch en esta temporada de #MCCelebrityEc : No se coloca la salsa en el ala del plato. pic.twitter.com/8WfY4edext — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 22, 2023

Como Hellen, ya son varios los famosos que no han quedado muy bien al pararse en el atril. En el capítulo número 1, Gigi Mieles, Anthony Swagg y Felipe, presentaron “el plato más aburrido” del día. La creadora de contenido explicó que hicieron “lengua en salsa de ojo de vaca con Vinotinto, acompañado de ensalada de coliflor con nuez”. Sin embargo, el jurado no quedó satisfecho con la propuesta.

“Está como muy aburrido el plato. La salsa aburrido, todo como muy plano; empiecen a jugar con volumen, que la carne tenga mejor movimiento, que el arroz esté más oxigenado, para que cuando vengan al atril sea un plato mas vistoso, alegra y que a nosotros nos guste más a la vista”, fueron las palabras de Irene al realizar su evaluación sobre el platillo.

