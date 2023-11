El emotivo mensaje que Andrés Guschmer le dedicó a su hija Luciana tras el estreno de MasterChef Celebrity Ecuador

Luciana Guschmer es una de las participantes en MasterChef Celebrity Ecuador, representando a la nueva generación que está triunfando en el mundo digital.

La hija del periodista deportivo ecuatoriano, Andrés Guschmer, tiene 20 años, es modelo y creadora de contenido. En Instagram cuenta con 190 mil seguidores y en TikTok con más de 247 K. Además, es parte de un podcast llamado ‘Sorbito de opinión’, junto con Álex Vizuete y Viviana Salame.

Recordemos que cuando se reveló que la joven iba a ser parte del reality de cocina, las críticas no se hicieron esperan y varios reporteros de farándula dijeron que ella “no era una celebridad” y anclaron su fama por ser hija del reconocido comunicador que ahora será el nuevo ministro de Deporte en el Gobierno de Daniel Noboa.

Andrés Guschmer sobre MasterChef Celebrity Ecuador

Tras el estreno de MasterChef Celebrity Ecuador, Andrés Guschmer, no dejó pasar la oportunidad para expresar lo orgulloso que está de su hija mayor, Luciana; y aclaró que todo lo que ha logrado, lo ha hecho sola.

“Ayer empezó @masterchefcelebrityecu y no puedo estar más orgulloso de ti. No solo por haber aceptado la invitación de Teleamazonas, sino por ver cómo has disfrutado este proceso. De chiquitita querías ser modelo, luego bailarina de Ta’Dominado y más grande descubriste que tenías ese carisma para conectar con la gente, pero me decías que no te llamaba la atención la TV”, fue la primera parte del mensaje que lo acompañó con una foto junto a Lu.

Andrés Guschmer y Luciana (IG)

“Qué curioso que en la misma semana que yo cierro mi etapa en Televisión, tú empiezas la tuya. Sin que nadie te haya regalado nada. Te deseo todo el éxito del mundo mi amor, a disfrutar, aprender y a ganar. Te amo mi chefcita . Y como dice Morat, porfa no te vayas nunca más tanto tiempo, que de verdad te extrañamos”, finalizó el nuevo ministro.