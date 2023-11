3 tipos de relaciones que no son sanas y en las que nunca debes estar por muy enamorada que estés

Existen algunos tipos de relaciones en los que jamás debes permitirte estar, pues solo te hacen daño, afectan tu autoestima y hasta tu salud mental.

Y es que estas relaciones no son nada sanas, y no importa lo enamorada que estés, no debes permanecer en ellas, es mejor que te valores y salgas de allí.

Por eso te decimos cuáles son esas relaciones en las que no debes estar por nada del mundo para que no caigas en ellas, aunque ames mucho a esa persona.

Tipos de relaciones en las que nunca debes estar pues no son sanas ni duraderas

Relaciones dependientes

Nunca es sano estar en una relación en la que dependes de ese hombre para todo y no haces nada sin su permiso o si a él no le parece, ni tienes voz ni voto.

Debes tomar el control de tu vida o terminarás con un gran problema de autoestima, sin creer en ti misma, agotada, y creyendo que eres incapaz y no mereces nada bueno, así que si estás en una relación así debes dejarla.

Relación sin confianza

La confianza es vital en una relación, y si no la hay, ya sea de su parte o de la tuya es un gran error quedarte allí, pues jamás serás feliz ni recibirás el amor que mereces.

La falta de confianza refleja esos problemas de comunicación que son muy graves y que a la larga hacen que estés en una relación sin conexión, ni amor, ni seguridad.

Relación manipuladora

Tampoco debes estar en una relación manipuladora, donde tu pareja te quiere dominar y tener el control y poder sobre ti, ejerciendo una presión negativa en ti.

Esto es abusivo y jamás serás feliz con él así que por muy enamorada que estés debes amarte y darte el valor que tienes, así que no permitas que te manipulen.