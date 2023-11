Pese a presencia de Cazzu, fans captan a Nodal enviando ‘indirectas’ a Belinda en los Latin Grammys

La vida de Christian Nodal ha dado un giro de 180° en poco tiempo. No sólo se afirmó como uno de los grandes intérpretes jóvenes de regional mexicano actualmente en el mundo sino que comenzó a formar una familia con la rapera argentina Cazzu, con quien ya tiene un bebé.

Ahora, el mexicano se convirtió en una de las estrellas de la noche durante la entrega de los Latin Grammys 2023, celebrados en Sevilla, España uno de los ganadores de la noche. Aunque el foco principal era su participación activa, debido a sus nominaciones, fue imposible para los internautas no pensar en cada una de sus movidas y cómo le estaba dando “indirectas” a Belinda de lo exitoso que se ha vuelto.

Desde días antes, el intérprete se dejó ver con un “glow up” especial, el cual sus seguidores atribuyen a que ahora es feliz y pleno. “Definitivamente la mujer indicada y el buen amor hace su magia”; “Mijo es que si diste un glow up muy radical!!! Que barbaridad!”; “Ahora sí se ve que está en su mejor momento”; “Esto debe ser un golpe para Belinda, de ‘mira en lo que me he convertido’. Bien por Nodal”, se lee.

Christian Nodal El sonorense fue una de las grandes estrellas de los Latin Grammys (Instagram)

Nodal, el ganador de la noche

Nodal recibió su sexto premio Grammy al ganar en la categoría de Mejor Álbum de Regional Mexicano Mariachi por su más reciente producción titulada Forajido EP2. El cantante aprovechó el momento de recibir su premio para agradecer a su natal Sonora por el apoyo que le han dado.

“Muchísimas gracias a la Academia, gracias a la tierra de Sonora que me hizo bohemio y bravío, por darme esa energía siempre y mantener mi música”.

Aquí fue donde los internautas también destacaron que las palabras de Nodal serían otra indirecta a su ex pareja en sentido que dejó claro ante todos, quienes han permanecido a su lado viéndolo crecer. El cantante se tomó el tiempo de agradecer a su equipo de trabajo, a sus fans y a su familia. El intérprete mencionó a su hija recién nacida, quien se ha convertido en su mayor motor e inspiración. “Quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo a Lucas Sotero, a Chechu, a Romero Marito, a Cheche, Giovanni Ferro, Álex Ramírez, a todo mi equipo de trabajo a mi hija, a mi familia, por siempre darme toda la energía y a mis fans, muchísimas gracias”.

¿Nodal aún le canta a Belinda en sus conciertos?

La idea de que el intérprete envió indirectas a su ex viene de una serie de rumores que apuntan que aún le dedica canciones en sus conciertos.

De acuerdo con la información que ha surgido, Nodal en cada show cantaría una versión de ¿Quién es usted?, la cual estaría dedicando a Belinda ya que relata la triste historia de un hombre que no recuerda a la persona con la que una vez tuvo una conexión romántica, su profundidad emocional con la que la interpreta parece narrar experiencias personales.

“No le pide nada a Belinda”: Cazzu brilla con su presencia en los Latin Grammys

Por supuesto, nada de lo que se diga en redes sociales es absoluto o verdad sino mera percepción de los internautas. Es claro que Christian Nodal está enfocado al cien por ciento en su nueva vida y que no tiene tiempo de detenerse en el pasado. Él ahora tiene una pareja que lo ama y procura y que encima, brilla por cuenta propia.

Durante la noche de los Latin Grammys y los eventos previos a estos, Cazzu destacó por su sensualidad. Para muchos, la argentina también está en su mejor momento, sobretodo ahora que se ha convertido en mamá. Por supuesto, no dejó pasar la oportunidad de celebrar el triunfo del padre de su hija con una publicación en sus historias de redes sociales.