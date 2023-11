Exnovia de Matthew Perry aseguró que el actor consumió drogas en sus últimos días de vida

A pesar que ya pasaron casi 20 días que se generó el lamentable fallecimiento del actor Matthew Perry, todavía reina la incertidumbre y son múltiples las especulaciones sobre las razones. Hasta ahora, sólo le sabe los dichos por las autoridades de que fue encontrado ahogado en el jacuzzi de su casa en la ciudad californiana de Los Ángeles.

Aunque no se encontraron sustancias ilegales en la escena y solo medicación recetada, uno de las insinuaciones más importantes en distintos medios ponen en duda si de verdad el actor había superado sus adicciones.

Al dilema se le suma ahora los dichos por una de las exnovia de la estrella de Friends, quien aseguró en una reciente entrevista con el diario británico The Sun, que el actor pudo haber tenido una recaída en su consumo de pastillas.

Matthew Perry El actor falleció el 28 de octubre. Su familia desea mantener en privado el lugar de su sepulcro. (Instagram @MattPerry4)

Insinuación de recaída

Kayti Edwards indicó haber tenido un breve affaire en el pasado 2006, luego de que se conocieran en una reunión de Alcohólicos Anónimos. Edwards indicó que ambos siguieron en contacto y ella trabajó como su asistente en el 2011.

“Conozco a Matthew y sé que no se habría ahogado simplemente. Creo que podría haber tomado pastillas en la semana previa a esto. Yo estaba presente cuando él se estaba drogando, aunque yo no me estaba drogando con él. Cuando le decía que tal vez debería enfriarse un poco con las drogas, él decía: ‘No, soy Mattman’”, indicó la exmodelo.

Edwards le dijo al medio británico que la última publicación de Perry en Instagram tenía pistas que apuntaban hacia una posible recaída. En esa imagen, el actor se autodenominó “Mattman” dentro de su jacuzzi.