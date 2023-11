Lo que dijo Viviana Salame sobre la ruptura de Álex Vizuete y Gigi Mieles

La actriz ecuatoriana, Viviana Salame, fue una de las ganadoras de los Premios ITV. A su entrada al Teatro Centro de Arte fue abordada por la prensa y no dudaron en preguntarle sobre la ruptura de Álex Vizuete y Gigi Mieles, pues es amiga y compañera de ambos.

Fue uno de los ‘Hackers de la farándula’ Dieter Hoffmann quien abordó a Salame en la entrada del lugar de la ceremonia. Le preguntó por qué Mieles no quiso hablar con la prensa y respondió: “Ustedes tienen que respetar el espacio”. También le consultó sobre su postura, ya que ella es amiga de los dos.

“Soy amiga de ambos (...) Yo justifico la actitud de ella (Gigi Mieles) está haciendo lo correcto. Solo necesita un poco de su espacio. Se va a abrumar. No es mi relación, no puedo opinar. Los dos son muy buenos amigos míos y lo siguen siendo. Trabajamos juntos, somos colegas y así será”.

Cuando le preguntaron quién está más afectado; Álex y Gigi, Vivi respondió: “Los dos están perfectamente bien. Trabajando, aquí como nos ven. No pasa nada, todos somos amigos y todo está perfecto. No tienen por qué agrandar algo que no es tan grande. Tranquilos, pueden dormir en paz”.

La semana pasada, se lo vio a Vizuete cantando a todo pulmón ‘Ya te olvidé, de Yuridia. Fue una historia que subió el cantante venezolano, Jonathan Moly. El texto que acompañaba el video era: “se respira despecho en esta mesa”. No hay nada que explicar.

Álex Vizuete canta despechado. (Instagram @jonathanmoly)

Tras las declaraciones de la creadora, se desencadenó una cadena de especulaciones ya que ninguno de los dos ha dado las razones por las que se terminó su relación. Recordemos también que Mieles se ausentó por un momento del país para las grabaciones de MasterChef Celebrity Ecuador ¿influyó ese tiempo sin verse?

Seguidores de Vizuete califican a Mieles como una “interesada” ya que ella “se colgó de la fama de Álex para darse a conocer” e indican que a lo mejor la culpa la tuvo Gigi, debido a la manera en la que se expresó en Instagram al confirmar que se terminó todo.

Todos estos rumores comenzaron a rondar en las redes sociales porque ya no se les veía juntos, de hecho, otros internautas vieron a Gigi Mieles sin el anillo de compromiso que Vizuete le había dado.