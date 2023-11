¿Miss Ecuador en el Top de Miss Universo este año? Así lució Delary Stoffers para su entrevista con el jurado

Porte, elegancia, belleza y luciendo un traje totalmente dorado de la diseñadora santodomingueña Janeth Zambrano, nuestra Miss Ecuador, Delary Stoffers, se presentó para la entrevista con el jurado del Miss Universo este 14 de noviembre.

En redes sociales solo hay felicitaciones por su outfit, maquillaje, peinado, y sobre todo por su esencia y carisma que la han llevado a dejar una huella imborrable en El Salvador. Delary ahora sí está más que lista para la preliminar del evento mundial de belleza, que se realizará este miércoles 15 de noviembre a las 21:00 (hora Ecuador).

La Miss Ecuador optó por un maquillaje natural, no cargado. Además, por las condiciones climáticas y debido al traje enterizo dorado que usó, debió recoger su cabello, pero sus aretes dorados hacían que su rostro resalte. El traje dejó ver la figura perfecta que tiene la guayaquileña y resalta el color de piel y llama la atención con su altura de 1.82 centímetros, siendo una de las candidatas más altas del certamen.

“Si con ella no entramos a un Top o ganamos que nos espera. LO MÁS BONITO QUE HA ENVIADO ECUADOR”; “La verdad que sí con esta chica que está súper, no quedamos en la final ese concurso está politizado, sería una lástima, Ecuador no había enviado una chica tan bonita desde 2013″; “Delary es igualita a Catriona Gray es un bumm”, son algunos de los comentarios que dejan notar el apoyo a la ecuatoriana a pocos días de la gala final, en la que R’Bonney Gabriel de Estados Unidos entregará la corona a su sucesora.

El outfit de otras candidatas:

Así lució Miss Venezuela y Miss Perú:

El look de Miss Guatemala:

República Domincana y El Salvador: