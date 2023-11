Laura Pausini: “Soy la latina más orgullosa del mundo”

La cantante italiana, que recibe este miércoles el premio Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, se mostró emocionada y agradecida por el reconocimiento.

En una conferencia de prensa celebrada en el Fibes de Sevilla (españa), Pausini expresó su orgullo por ser la tercera mujer en recibir el galardón, después de Gloria Estefan y Shakira. “Es un honor muy grande para mí, y me hace sentir muy orgullosa de ser italiana y de ser latina”, dijo.

La artista también habló sobre su relación con la música latina. “La música latina ha sido una parte importante de mi vida desde que era pequeña”, afirmó. “Me encanta la energía y la pasión de la música latina, y siempre he querido ser parte de ella”.

Pausini también se refirió a su lucha contra la baja autoestima. “He luchado con la autoestima desde que era pequeña”, admitió. “Pero cuando recibes tantos reconocimientos, te das cuenta de que debes merecerlos. Mi vida es muy normal, pero mi trabajo es muy especial”.

Finalmente, Pausini habló sobre su amor por la diversidad. “Amo las diferencias”, dijo. “El derecho humano es muy importante para mí. Creo que todos somos iguales, independientemente de nuestra raza, religión o género”.

El mexicano con más nominaciones

Para el productor y compositor Edgar Barrera, el estar delante de los medios en Sevilla es algo nuevo. Sin embargo, quien escribió su primera canción con 15 años, reconoce que la Academia Latina de Grabación premie a “quienes estamos detrás de las canciones”. Barrera, quien compuso Unxciento, ha abierto caminos para varios grupos como Frontera, es el mexicano con más nominaciones en la edición 2023 después de haber conseguido 19 gramófonos en su carrera.

Latin Grammy Edgar Barrera es el mexicano con más nominaciones en 2023 (Publimetro)

“Yo no tengo ese ego de artista, pero es divertido porque los mismos artistas me llamaron para felicitarme”, y esto lo han hecho tanto Shakira como Karol G, y eso es lo más importante para él, dijo.

El mexicano además está nominado al Grammy como compositor del año, algo de lo que se enteró el pasado viernes en Madrid. Sin embargo más que la nominación, lo que más le sorprendió fue que todos los temas con los que ha conseguido llegar a los Grammy sajones son en español.

Para Barrera, la irrupción de la Inteligencia Artificial “es preocupante porque uno no sabe qué es o no es real. Es un tema delicado porque juegan con la voz y la imagen del artista, a pesar de que nos tenemos que adaptar, creo que hay que usar la IA para mostrar demos —en mi caso—, pero no lo haría para crear música”. Barrera sí destaca que las “canciones deben tener alma”, no es una amenaza, es más una herramienta.