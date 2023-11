Internautas aseguran que Thalía no es la misma cuando abusa de filtros

Las redes sociales son un espacio donde la proyección de los artistas es fundamental. Sin embargo, hay alternativas que se pueden aplicar para verse tal cual como la persona quiere. En el caso de Thalía, hay quienes consideran que sus publicaciones están pasadas de filtros y no dudan en descargar sobre ella por esa razón.

En uno de sus post la mexicana estuvo usando traje de baño, al ver esa imagen los internautas desataron comentarios como:

“Y Thalía no tiene ombligo. No se lo veo”; “Y el codo tiene un hueso salido, jajaja. No por favor”; “Lo mismo me preguntaba ¿y el ombligo?”; “¿Thalía se borró el ombligo o yo veo mal?”, y “Hasta un diente de le ve más para dentro, jajaja. Yo pienso le hicieron mucho photoshop”, “Dios mío, tanto filtro que le desapareció el ombligo”; fueron algunos de los mensajes en Internet.

Esta vez, el personaje de la telenovela “María la del Barrio” causó polémica por supuestamente utilizar aplicaciones para verse mejor. La actriz publicó una fotografía que mostraba de fondo una especie de closet que presumía la cantidad de zapatos con los que cuenta y ropa, pero en la instantánea refleja la cartera que lucía la artista, con un sombrero con visera color rojo.

A lo largo de su carrera, la mexicana ha marcado tendencia en la música, la cultura y la moda con su innovación y talento. El lanzamiento hace cinco años de ‘Valiente’ no es una excepción. El tesoro escondido de 13 pistas está disponible hoy en formato físico y digital a través de Sony Music Latin.

En este proyecto pudo hacer colaboración con Natti Natasha con el primer sencillo ‘No me acuerdo’ que alcanzó el puesto número 8 en la lista Billboard Latin Pop Play, tiene más de 500 millones de visitas en YouTube y fue certificado cuádruple platino por la RIAA. La canción rápidamente se hizo popular entre todos sus fans que disfrutaron de una salvaje “noche de chicas”.