De esta manera luce la bebé de Betty, la fea y Armando Mendoza en la actualidad

Este 2023 se anunció que habrá una secuela de la exitosa telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’ y estará a cargo del Canal RCN, en coproducción con Prime Video. En esta ocasión la historia contará qué pasó con Beatriz Pinzón y Armando Mendoza tras haberse casado y convertido en padres.

En su primera parte, su hija era una bebé que fue interpretada durante 35 capítulos por Paula Yepes. Su aparición no sucedió en la novela original, sino en la primera secuela, que no fue tan exitosa, llamada Ecomoda.

Se trata de la pequeña María Camila Mendoza Pinzón, quien nació fruto del polémico romance que sostuvo Armando con Betty durante la trama de ‘Yo soy Betty, la fea’. No obstante, la bebé no apareció allí, sino en la secuela llamada ‘Ecomoda’.

[ “Un héroe sin capa” el hombre arriesgó su vida para salvar a un perrito del incendio de Meissen ]

La escena que realmente conmovió a los actores de ‘Betty, la fea’: casi lloraron Foto: Instagram @bettylafeaofficial

“Mi papá me cuenta que se enteraron de que iba a haber casting para el papel del hijo de Betty y ellos no tenían nada que perder. Me llevaron, lo único que tuve que hacer fue sentarme mientras miraba a la cámara”, reveló la actriz en Instagram.

En la actualidad, la actriz tiene 23 años y no se ha alejado por completo de la actuación, de hecho estudia teatro musical y ya ha participado en diversas obras.

[ “Cuando llegues a mis 300 años”: ‘Luis Miguel’ le despertó instinto maternal a ‘Amparito’ en ‘Yo Me Llamo’ ]

Después de contar que fue ella quien le dio vida a la pequeña María Camila, Yepes aprovechó para reclamar que debió haber sido ella quien la encarnara nuevamente en ‘Yo soy Betty, la fea: 2′.

“Yo era la bebé en ese momento. Tenía nueve meses y era muy feliz con Armando y con Betty, conocerlos desde bebé podría ser un plus”, dijo Yepes. “¿Hay algo mejor que ser la hija de ellos, saber cantar, bailar y actuar a la perfección? Debería ser yo la que le dé vida a Camila”, finalizó Paula Yepes.