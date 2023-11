Así lucía Michela Pincay a sus 19 años cuando comenzó sus estudios universitarios

La presentadora de TV Michela Pincay publicó en sus redes sociales una fotografía de cuando tenía 19 años, justamente cuando iniciaba su vida universitaria. Han pasado 13 años de aquel momento y la joven recuerda con nostalgia todo lo que ha logrado en más de una década.

“En 13 años logré mi título universitario, 4 minors, una maestría y un título de coach. Emprendí con yummi, Love On, foodie, Akua y Bazaart. Pude dar trabajo a muchísimas personas. Y hoy tengo mi canal de YouTube al que le estoy entregando mi energía y mi corazón ¿El mejor premio? Ver el fruto de mi esfuerzo”.

Agradeció también a quienes la han apoyado en su largo camino hacia el éxito del que hoy goza. Pues ha viajado y dejado el nombre del Ecuador en lo más alto de forma internacional.

La semana psada, Pincay reveló que un futbolista famoso, que era compañero de Cristiano Ronaldo, le llegó a escribir por redes sociales. Fue en el podcast ‘Sorbito de opinión’, de Álex Vizuete y Viviana Salame.

“Yo quería un saludo de Cristiano Ronaldo”, confesó entre risas. Cuando intentaron saber de quién se trataba, Michela solo dijo que era “nivel Dios, astral”. No dijo el nombre pero enseñó la foto.

A los chicos de los controles también mostró la imagen y uno de ellos lo reconoció y dijo que la figura en cuestión jugó con Messi también. “Ese era el capítulo de mi vida que me hacía millonaria”.

Esa conversación se dio en el marco de una conversación sobre los famosos que le ha escrito a cada uno. Aunque Pincay previamente reveló que pese a que ella es reconocida no siempre le escriben, como algunos creen. “Solo c*litos del pasado. No me escriben porque piensan que muchas personas me escriben”.

Decisión de Michela

Hace poco, Michela estuvo en los titulares de los medios de farándula al sumarse a las famosas que no quieren tener hijos. Pues considera que el hecho de ser madre es un gran compromiso que no cualquier persona lo debe asumir. En un nuevo capítulo de su podcast Hola hermana, junto a Lesmin Pincay, afirmó que por ahora no está entre sus deseo.