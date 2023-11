Flor Bertotti en Quito: un show que promete revivir el recuerdo de Floricienta

La artista argentina, Florencia Bertotti, llega a Quito el próximo 15 de noviembre al Coliseo General Rumiñahui. Países como Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Uruguay y Perú recibirán a la actriz y cantante argentina en el transcurso de este 2023, en una gira que se ha convertido en un sueño cumplido para quienes vivieron la época de Floricienta, logrando ‘sold out’ en cada una de las ciudades visitadas.

¿Qué parte de Floricienta y Flor Bertotti estará en el escenario?

Yo soy Flor Bertotti en concierto con canciones mías, interpreto canciones de Floricienta, una mezcla que hace parte de una lista de temas que compartimos con el público para que sepa qué esperar de nuestro show. Son todas las canciones que nos marcaron la infancia y están latentes desde que abrimos el telón, señaló Bertotti en entrevista con Metro Ecuador.

“Yo seré Flori hasta el día que me muera, la gente que me ve me relaciona con el personaje y yo también, ya que muchas cosas de mi fueron parte de la construcción de este personaje y hay otras características de las que me apropie”.

“El espíritu del show es que dejemos salir a nuestro niño interior en esta noche y que se vayan con el corazón lleno”, concluyó.

Además, Bertotti confesó ser una apasionada de la gastronomía, y la de Ecuador le causa mucha curiosidad, por lo que no descarta aprovechar su estancia en el país para probar los platillos típicos ecuatorianos.

Las entradas están a la venta: www.feelthetickets.com