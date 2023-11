“Yo no habría salido con el padre de tu hija”: ¿Mariela Viteri tuvo algo con Alejandro Kenig, ex de Marián Sabaté?

Dos grandes de la farándula ecuatoriana en un cara a cara en nombre de la verdad, Marián Sabaté y Mariela Viteri. Las presentadoras de renombre y trayectoria del mundo del entretenimiento, se citaron recientemente en una entrevista donde hablaron de muchas cosas, entre esas, viejos impases, incluyendo rumores de traición e infidelidad que alguna vez rondaron sus vidas.

Fue para el programa ´Cocinando con Mariela´ que la ´Reina de la prensa rosa´ abrió su corazón y le dejó saber a Mariela Viteri, que fue lo que en algún momento marcó distancia entre ellas, o lo que para su mirada no estuvo bien de su parte, cuando ella estaba recién dada a luz de su hijo Alejandro Kenig, fruto del matrimonio con Alejandro Kenig.

“A mí me dijeron que Mariela y Alejandro salen a farrear juntos, que se los ve por aquí, que se los ve por allá. Yo estaba separada, tenían todo el derecho de salir donde quieran. Él mismo lo contó (...) A mí no me parecía, yo no habría salido con el padre de tu hija”, fueron las palabras de la presentadora de ´Los Hackers de la farándula´ para Mariela, quien insistentemente negó el hecho.

Ante esto, Viteri tomó el turno y dijo: “Yo hice un programa con Kenig. Yo no salía con Kenig ¿Por qué no me llamaste si éramos amigas? Perdóname salíamos con el grupo, la farra era con el grupo completo de TC. Esa noche yo te llamé y tú me dijiste no quiero ir. Lo hiciste demasiado grande, fue una estupidez, una tontería, un invento de la gente”.

Show a Erika Vélez

Luego de esta aclaración que llevó más de 20 años en llevarse a cabo, Marián Sabaté reveló que si hubo una presentadora por la que hizo un show, nada más y nada menos que Erika Vélez.

“Una vez si le hice a Erika Vélez un show, yo embarazada, le vi unos mensajes a Alejandro de qué conversaban, y me molestó mucho y yo llamé a la que trabajaba con ella en el canal en ese momento, yo ahí si estaba que me llevaban los diablos, les dije que no me parecía, que era muy poco ético y que no creía que al canal que era tan serio, le gustaría saber que su presentadora estaba saliendo con un hombre casado y que su esposa está embarazada y esperando un bebé”, dijo.