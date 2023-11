¿Moisés Caicedo reta a Bad Bunny?, el video desbloqueado del Niño como cantante

Es 02 de noviembre el jugador más caro en la historia del balompié ecuatoriano está de fiesta. Moisés Caicedo cumplió 22 primaveras y es la oportunidad para sacar a la luz facetas que pocos conocían.

En Tiktok, posteriormente en Twitter, se viralizaron las imágenes del jugador del Chelsea mientras saca el lado de “Conejo Malo”. En lo que parece una reunión familiar, el ‘Niño Moi’ interpretó una canción del puertorriqueño dejando ver que el cantar no es algo que le tema realizar.

Aunque su talento en el “Rey de los Deportes” no se replica al momento del canto, no cabe duda que tiene la “madera” para enfrentar a un público e interpretar estos temas musicales que han movido la cultura pop.

Moises Caicedo the singer 🎤 pic.twitter.com/y8KJMmbwCf — Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) October 30, 2023

“Tití Me Preguntó” es el single musical que interpreta el joven santodomingueño. Aunque da todo lo mejor de si, sin duda no está tan lejos del tono de Bad Bunny. Sin embargo, los usuarios en redes sociales no tardaron en resaltar que la “mejor idea fue el dedicarse al fútbol”.

[ Moisés Caicedo manda un prometedor mensaje a Liga de Quito tras ganar la Copa Sudamericana ]

El traspaso más grande del Ecuador

Fue el 14 de agosto del 2023 cuando se anunció el fichaje de ‘Moi’ a los Blues. Con un contrato hasta junio de 2031 con opción a un año más, según reportes de prensa su transferencia es la más cara en la historia de la Premier League de Inglaterra