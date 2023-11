Hombre fue apodado ‘el mejor jefe del mundo’ tras llevar a sus 1.200 empleados a Disney World

Un tipo ha sido apodado el “mejor jefe del mundo” después de regalar a sus empleados y sus familias el viaje de su vida. Ken Griffin, director ejecutivo de Citadel LLC, una de las principales firmas de inversión alternativa del mundo, y Citadel Securities, uno de los principales creadores de mercado a nivel mundial, conmemoraron el aniversario de la compañía con una gran celebración: “Pagar la factura de las deliberaciones de tres días para los empleados de seis oficinas de Asia Pacífico “.

El hombre de 55 años también regaló a sus 1.200 empleados y sus familias un viaje con todos los gastos pagos a Walt Disney World en Japón.

Griffin ofrece pases exprés para Walt Disney World Tokyo, Tokyo Disneyland y DisneySea. Lo que significa que no tendrán que hacer cola para ver todas las atracciones populares, incluidas Space Mountain, Pirates of the Caribbean y Big Thunder Mountain.

Según SunOnline , los pases de un día para los sitios oscilan entre 7.900 yenes (USD 52) y 10.900 yenes (USD 73). Para todos los empleados y sus familias, la publicación afirma que le costaría al CEO más de USD 87 826 sólo para los 1.200 empleados por un día.

Getty Images

En la fiesta oficial de celebración del aniversario, Griffin también invitó al personal a las actuaciones de Maroon 5, Calvin Harris, Carly Rae Jepsen, DJ Diplo y Coldplay. Y anteriormente han organizado otras celebraciones exageradas.

El año pasado, el gran jefe financió una celebración similar para su fuerza laboral estadounidense y europea, a quienes llevó en avión a Walt Disney World en Orlando. En diciembre pagaron a los empleados para que volaran a Nueva York, Houston, París, Zurich y otros destinos.

Se pagaron hoteles, entradas al parque, comidas y más para más de 10.000 miembros del personal y sus familias.

En otras noticias, el tipo apodado “el mejor jefe de Gran Bretaña” también invitó a su personal a unas vacaciones en España como un enorme “gracias” por su arduo trabajo.

Los empleados de The Bridge, en Llangennech, Gales, se emocionaron cuando el propietario Salvo Giannini les ofreció un viaje con todos los gastos pagos a la soleada Palma, Mallorca.