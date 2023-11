“No todo es cierto, ni mentira”: Las revelaciones de Gerardo Morán con el padre de Kike Jav

Gerardo Morán habló de varios temas con el papá de Kike Jav en su podcast “Hablando con el Viejo”, contó de su niñez, cuando empezó en el mundo de la música, su relación con Eva Oviedo y sobre la hija que tuvo fuera del matrimonio.

El cantante ecuatoriano es oriundo de Caluma, en la provincia de Bolívar, es el quinto de siete hermanos (cinco varones y dos mujeres). Contó que tuvo una niñez humilde, pero increíble. “Recuerdo todos los valores el trabajo, aprendimos del campo y de la sastrería”.

Además fue criado en un ambiente de musica con su familia. Después fue a vivir a Quito con su familia, en la escuela recuerda haber sido buen estudiante, siguió contabilidad en el colegio, pero la música era lo suyo, así lo afirmó en los festivales de su colegio donde destacó y empezó a estar en la mira por su gran voz.

“Luego formamos un trío con mis hermanos, hasta que mi hermanos conoce a un productor y le pide que me haga grabar y le convence”. Con tan solo 16 años, Gerardo grabó su primera canción que fue el pasillo rocolero, “17 años”.

Después fue a la universidad Central a estudiar Administración de Empresas, pero lo suyo era la música.

¿Cuándo conoció a Evita Oviedo, su esposa?

“Fui a cantar a un huasipichai, del hermano de Eva, ella mayor a mí, ya estaba graduada y trabajando. Ella tenía un cabello muy largo, delgada, alta, muy chévere”.

Se casaron cuando él tenía 20 años y a los 21 fue papá de su hija Dayana, dos años después nació su segunda hija Kerly y 13 años más tarde llegaron los gemelos.

Cuando empezó su familia aún no vivía de la música. “No era para vivir de la musica aún. Ella tenía sueldo de empleada pública, tuvimos el apoyo de su hermano, no pagamos arriendo y empezamos a buscar de mil formas”.

Después grabó un segundo long play, su esposa renunció porque sus hijas estaban pequeñas y le ayudó con lo que le faltó. En la radio empezaron a pedir su canción como “el más querido” y desde ahí empezó su nombre artístico.

Gerardo recuerda que en algún momento ya no había trabajo, incluso pensó en ponerse una tienda. Hasta que un día fue donde una señora que lo había contratado para que cante en su discoteca. Ella le dijo que grabe chicha, música bailable. Ella le propuso hacer la producción y que él ponga a voz, así fue como grabaron el primer CD con cuatro canciones y fueron un boom.

Sobre su otra hija

Confirmó que es económicamente responsable y que no tiene una buena relación con la madre.

“No soy irresponsable, jamás. Los niños no tienen la culpa de los tremendo fallos que podemos cometer los adultos, cumplo con lo que tengo que cumplir. Ahora no puedo comparar la parte afectiva porque yo no he convivido. Si las cosas tienen que ser así pues las acepto, asumo mi responsabilidad”, dijo el más querido del Ecuador.

¿Cómo es la relación con Evita Oviedo?

“La relación muy bien. Yo creo que nosotros nunca hemos dejado de ser papás, nos llevamos bien. Al inicio tuvimos nuestros inconvenientes, pero ella adora a sus hijos, como yo. Tenemos cuatro hijos y dos nietos que los adoramos. Son motivos fuertes para estar bien”.