Mujer desató debate en redes sociales tras exponer infidelidad de hombre a punto de casarse.

Una joven se volvió viral en redes sociales después de pedirles su opinión a los usuarios al convertirse en la “otra” de una relación que está a punto de contraer matrimonio, producto de una infidelidad.

La usuaria de TikTok @sotirules publicó un video respecto a un dilema personal que tenía al descubrir que el chico con el que salía se había comprometido.

[ -Lea También: ¿La infidelidad puede ser considerada una forma de expresar amor? ]

La pedida de mano sucedió mientras los dos estaban creando un vínculo por lo que terminó siendo la tercera en la relación.

Todo lo descubrió cuando en su teléfono apareció una fotografía que ella guardaba de él como recuerdo. Al revisar las redes sociales, vio que ya tenía pareja.

Al revisar los perfiles de ella, se dio cuenta que cuando su novio le pidió matrimonio, el hombre tenía una relación con la usuaria que compartió la historia.

El dilema en cuestión

Al enterarse de la infidelidad, la joven entró en un problema interno. No sabía si decirle a la novia lo ocurrido o dejar pasar la situación, ya que, de estar en el lugar de la mujer engañada, le gustaría saber la verdad, pero al final no saldría ganando nada y es probable que solo rompa una relación que es feliz.

“Entonces ahora yo me pongo a pensar y digo ‘debería escribir a la novia y decirle que, mientras le pedía matrimonio, este tío estaba conmigo también’, debería escribir a la novia y decirle que es una cuernuda también, debería cargarme un matrimonio, porque yo me pongo a pensar que, si estuviera en el lugar de esta muchacha, a mí me gustaría saberlo”, señaló.

Asimismo, agregó: “Yo la verdad es que no gano nada en esto, o sea me da completamente igual callarme que no callarme, pero yo pienso que, si a mí me pasase esto, a mí me gustaría que alguien vinera y me lo dijese, por no vivir en la ignorancia, por no sentir que me han traicionado”.