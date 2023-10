¡Qué grande! Así luce el hombre que tiene el Récord Guinnes de la nariz más grande del mundo

Sabemos que el aspecto físico de una persona puede influenciar en cómo recordamos a alguien, ya sea por sus grandes ojos, labios voluminosos o estatura. Y pues la nariz también es algo en lo que muchas personas se fijan. Son demasiadas las formas y tamaños de esta parte del cuerpo. Pero, ¿te imaginas conocer a alguien que su nariz le mida alrededor de 9cm?

Su nombre es Mehmet Ozyurek, quien confesó haberse sentido acomplejado desde su niñez, pues para sus amigos era inevitable no hacerle alguna broma.

Ozyurek, fue reconocido por tener la nariz más grande del mundo, situación por la cual le hace sentir agradecido. Incluso confesó que esto le permite tener el desarrollo del olfato más desarrollado. Después de darse a conocer la noticia, el hombre se ha convertido como inspiración de las personas que alguna vez sintieron complejo por una cualidad física.

Este es el hombre con la nariz más grande del mundo. (Internet)

Pero esto no es todo, en los años 70 un artista de circo fue reconocido por tener la nariz más larga de todos los tiempos, su nombre, Thomas Wedders, el responsable de batir Récord Guinnes por esta particular característica física. En ese tiempo no existían cámaras para capturar momentos, sin embargo, en internet circulan fotografías de una referencia de Wedders.

El hombre de los años 70 con la nariz más grande de todos los tiempos, medía 19cm. (Internet)

A pesar de que esto puede considerarse algo normal, lo cierto es que este aspecto físico se debe a una condición médica rara, incluso el hombre fue mencionado en el libro: “Anomalías y curiosidades de la medicina”, escrita por George Gould y Walter Pyle.

En la actualidad, hablar sobre las cirugías estéticas ha dejado de ser un tabú y son cada vez más las personas que se unen a diferentes procedimientos estéticos, sin embargo, el amor propio y querer cada parte de nuestro cuerpo es una de las mejores opciones, pues la clave de todo está en aceptarnos.