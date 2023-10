“Ya me cansé de los niños, me gustan los grandes como usted” Tami Rivera “sedujo” a Gerardo Morán

Una nueva broma preparó Tami Rivera, y esta vez su aliada fue Kerly Morán. Se observa cómo la influencer se acerca a Gerardo Morán y lo seduce, donde le propone que le invite a un concierto, ya que ella es muy fan del cantante. Incomodidad y desconcierto es cómo se observa al “más querido”.

Las redes sociales son el mejor medio para informar y cómo no, también entretener a los usuarios. Tami confesó sentirse nerviosa, pues considera que Morán es muy serio.

“Yo estoy súper nerviosa, y no sé cómo vaya a reaccionar mi papá. Yo también estoy nerviosa, ponte y te dice que sí”, bromeó Kerly.

Otro de los cómplices fue el hermano gemelo de los Morán. Llega el momento de la broma y Tami inicia con una conversación “normal” al cantante, poco después inicia con parte de su coqueteo.

“Tengo que decirle algo y la verdad es que yo lo admiro, desde que soy chiquita siempre he escuchado sus canciones”, mencionó la influencer.

Un momento incómodo percibió el cantante ecuatoriano, incluso en una parte del video, la influencer hizo un comentario con doble intención al mencionar que Gerardo tiene una “vocesota”, y acompañó su comentario con una mirada coqueta al “más querido”.

“Ya me cansé de los niños, me gustan grandes como usted. A mí me gusta usted, me parece atractivo”, mencionó la influencer.

Se ha visto mucho cómo los creadores de contenido se han tomado las redes sociales para hacer bromas, muchas de éstas suelen salir mal. En esta ocasión Gerardo Morán mantuvo la compostura por un largo tiempo, sin embargo, la situación se puso tensa cuando Kerly Morán llegó y fue parte del plan.

[ También puedes leer: “Ojalá te haya servido los seguidores”: Kike Jav y sus indirectas para Tami Rivera en su canción con Margarita Lugue ]

“No creo papi, no creo y en nuestra casa y con mi amiga, yo también recién le estoy conociendo. Cómo es posible papi, cómo, es casi de mi edad”, siguió con la broma.

El “más querido del Ecuador”, no aguantó más al escuchar que Tami cambió la historia al decir que fue él quien lo invitaba a su concierto. Finalmente confesaron que era parte de una broma.

“Un hombre fiel Gerardo Morán”; “qué va a decir Gonzalo Plata”; “Tami, qué haces”; “La Tami si es bien atrevida”, fueron algunos de los comentarios.