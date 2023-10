Publican el video completo del supuesto avistamiento de un ovni en Quito

Fue el pasado 21 de octubre donde una usuaria de TikTok logró captar lo que sería un objeto volador no identificado. Aunque el video ganó popularidad a inicio de esta semana, una segunda parte deja ver más segundos de este singular suceso.

La grabación tiene gran parte del viral video, aunque en su final nos permite apreciar con mayor exactitud el movimiento de este supuesto ovni. Asimismo, se puede identificar mayor cantidad de colores presentes en el objeto similar a un platillo.

Ovni en Ecuador Captura de pantalla

¿Por qué no está bien la grabación?

A pesar que el ser humano posee herramientas necesarias para conseguir imágenes de primera calidad, lastimosamente la mayoría de los dispositivos móviles no tiene ese poder para detectar estos objetos en movimiento.

“Ayer entendí que no es fácil, uno no está preparado para grabar en ese instante y mucho menos si va en un vehículo en movimiento y no puede parar”, justificó la creador del video en TikTok ante la exigencia de mejor resolución.

¿Qué son los ovnis?

El término OVNI (Objeto Volador No Identificado) es una traducción del término en inglés UFO (Unidentified Flying Object), creado en el año 1953, inspirado en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Por lo tanto, por OVNI se entiende como un objeto volador no identificado por su espectador y de origen desconocido

La primera leyenda

En la mañana del 02 de julio de 1947 los ciudadanos de Roswell en Nuevo México se despertaron con un titular surrealista: “RAAF [Base Aérea de la Armada de Roswell, por sus siglas en inglés] capturan un platillo volante en un rancho en la región de Roswell”, destacaba la portada del Roswell Daily Record. A partir de ese día, aquella pequeña localidad rural se convertiría en uno de los sitios más misteriosos del país norteamericano.