Green Day muestra adelanto de su nuevo álbum

Para el próximo mes de enero Green Day publicará un nuevo álbum de estudio titulado: “Saviors”; y para dar un pequeño bocado del material discográfico el tridente de punk estadounidense presentó su primer sencillo promocional acompañado de un video clip que emocionó a sus seguidores.

“The American Dream Is Killing Me” ya se puede apreciar en su versión de audio y video en todas las plataformas musicales digitales. La canción compuesta y producida por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, mantiene la alegría y adrenalina acostumbrada de una de las agrupaciones de punk-rock más exitosa de la historia.

Saviors

Pasaron casi 5 años para que Green Day publique el próximo 19 de enero de 2024 su décimo quinto álbum de estudio, luego de su exitoso Father of All Motherfuckers (más conocido por su forma censurada, como Father of All...), el cual estuvo acompañado de una exitosísima gira mundial con gran alcance en Latinoamérica en el 2022.

Saviors fue grabado en Londres y Los Ángeles, de la mano del productor ganador del Grammy Rob Cavallo, cuyo reconocido trabajo anterior con el trío incluye dos de los álbumes más icónicos: Dookie de 1994 y American Idiot, de 2004.

El videoclip de “The American Dream Is Killing Me” fue grabado en la ciudad californiana de Los Ángeles, comandado en la dirección y producción de los experimentados Brendan Walter y Ryan Baxley. La inspiración del trabajo visual es basada en el cine negro y muestra a Green Day en medio de un apocalipsis.

“Apenas cortamos el tema, dijimos: `Está bien, éste va primero’”, afirmó el cantante y guitarrista Billie Joe Armstrong, quien describe a la nueva canción como “una mirada sobre la forma en que el sueño americano tradicional deja de funcionar para muchas personas, en realidad la forma en que lastima a muchas personas”, expresó Armstrong, guitarrista y vocalista de la agrupación procedente de Berkeley, Estados Unidos.