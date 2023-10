Revelan que Luis Miguel ya pagó millonaria pensión a Aracely Arámbula

Tras los recientes escándalos que se han dado a conocer en los diversos medios de comunicación y redes sociales, el cantante Luis Miguel ha decidido limpiar su nombre a como dé lugar, y es que, al parecer ya habría cumplido con el pago de la millonaria pensión que debía a su ex pareja Aracely Arámbula.

Sucede que, desde hace algunas semanas atrás se generó una polémica cuando Aracely rompió silencio para declarar que el famoso cantante tendría años de retraso en el pago de la pensión para sus hijos, Miguel y Daniel Gallegos Arámbula e incluso esta pidió a Michelle Salas, la hija mayor del intérprete ‘Por debajo de la mesa’, que intercediera para que él se viera la obligación de cumplir con sus deberes.

Ante la polémica, el pasado 18 de octubre se reveló que Luis Miguel ya habría pagado la pensión de Arámbula y que hasta se adelantó año y medio, esto según lo confesado por la Periodista Maxime Woodside.

Fue gracias a algunas entrevistas con fuentes del poder judicial, que la comunicadora logró obtener información para poder revelar que el artista mexicano habría cumplido con el pago de 42 meses de pensión de las cuales tenía 24 pendientes es decir dos años y adelantándose 18 meses más.

“Les tengo una noticia: ya ven que a ‘El Sol’ se lo han acabado que no paga, que a sus hijos no los ve y no paga. ¿Pues qué creen? ¡Que ya pagó desde septiembre!”, dijo Maxime

¿Cuánto fue lo que le pagó Luis Miguel Aracely Arámbula de pensión?

Tras haber revelado que el artista ya habría cancelado la pensión a su ex pareja, la Periodista explicó también en cuánto asciende el pago que mensualmente Luis Miguel debería darle a Aracely por sus dos hijos.

“Desde septiembre está el dinero en el juzgado. Pagó primero los dos años que debía y luego adelantó año y medio más. Pagó una buena lana porque, según me contaron, le da 200 mil pesos mensuales. 100 por cada niño, a Aracely Arámbula que tiene dos hijos con él”, agregó Maxime

De esta manera, se tiene que gracias a esta declaración se puede deducir la cantidad que Luis Miguel le pagó Aracely Arámbula, siendo un total de 2 millones 400 mil pesos por año, es decir 4 millones 800 mil pesos por el retraso que tenía de aproximadamente 2 años, además de darle 3 millones 600 mil pesos por adelantado, lo que da un total de 8 millones 400 mil pesos mexicanos.