¡No lo olvida! El horrible momento que pasó un hombre después de ser agredido por su expareja

Probablemente has pasado por una situación incómoda con tu expareja, de esas personas que no te quieren a tu lado, pero tampoco lejos. En la actualidad las redes sociales son el medio más rápido para dar a conocer cualquier situación. Esta vez se toma el protagonismo una mujer que golpeó a su expareja y se viralizó en un video publicado en X.

Definitivamente pasar por un momento así no se lo puedes desear ni a tu peor enemigo. El hecho sucedió en el restaurante “Kansas”, donde una mujer agrede física y verbalmente a un hombre, quien se encontraba en una cena con aparentemente su nueva pareja.

“Ridículo, ridículo, te contó las veces que me pegó…ven y te cuento a quien estás conociendo”, se pudo escuchar en el polémico video. Los comentarios no se hicieron esperar y se observa las opiniones divididas por parte de los internautas.

El operador político y encargado de redes de Patricia Bullrich (Gastón Douk), fue escrachado por infiel y acusado de violencia de género.

¡CONTALE LAS VECES QUE ME PEGASTE! Grita su mujer desesperada ante la situación.

“Es divorciado, no fue por infiel”, “como siempre la gente mira y no ayuda, no separa para que no se lastimen”; “que vergüenza”; “la tóxica”; “cuéntales que me pegaste… procede a golpearlo”; “la que está pegando y violentando es claramente la mujer”, “pero si hubiera sido él pegando estaría rodeado de policías. Qué buena igualdad de género”, fueron algunos de los comentarios.

¿Quiénes son los protagonistas de la historia?

El hombre que apareció en el video se lo identificó como: Gastón Douek, “El señor de los Trolls”, que según la página Clarin trabaja para varios políticos y aparentemente estaría envuelto en campañas “sucias” en redes sociales.

La historia real se desconoce, sin embargo, personas del entorno de Douek afirman que la pareja lleva tiempo separados y que no entienden la actitud de la mujer. Es por eso que los comentarios de los internautas defienden la idea que por ningún motivo la violencia física debe ser normalizada. La actitud de la mujer dejó mucho de qué hablar, sin embargo, se espera respuesta para conocer su posición.