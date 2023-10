¿En una relación? Suenan fuerte los rumores del vínculo amoroso de Pablo Alborán y Miguel Bosé

Pablo Alborán hace tres años confesó ser homosexual, noticia que impactó a varios de sus fanáticos; sin embargo, el apoyo fue notorio. El español es conocido por llevar una vida privada en cuanto a sus relaciones. Pero esta vez suenan fuerte los rumores sobre que estaría construyendo un vínculo amoroso con Miguel Bosé.

A través de la red social Instagram, Bosé compartió una foto junto a Alborán: “te quiero mucho”, fue parte de lo que escribió el cantante.

Se conoce que hace siete años el intérprete de: “morena mía” se encuentra solo, y a través del medio de comunicación TV Notas confirmaron que una amiga de los cantantes dio detalles sobre el rumor de la relación.

“Estamos muy contentos. Hacía bastante tiempo que no veíamos a Miguel ilusionado en ese aspecto. Hace unos meses hubo la posibilidad de una reconciliación con su ex, Nacho Palau, con quien duró de 1990 a 2016. Sin embargo, las cosas no se han dado, por el conflicto legal que tienen por sus hijos. Eso no les ha permitido estar en paz”, afirmó.

¿Cómo nace esta relación?

Es de conocimiento público las veces que Pablo Alborán y Miguel Bosé han compartido escenario, y la amistad que han construido lleva ya varios años.

“Se conocieron en 2012, cuando Pablo comenzaba a triunfar en la música. Miguel lo invitó a que hiciera un dueto con él en su disco Papitwo. Después estuvieron juntos en un especial de Televisión Española (TVE). En 2013 cantaron juntos en Viña del Mar. En 2016, en un concierto acústico que formaba parte de MTV Unplugged, Miguel lo invitó a que cantaran el tema ‘No hay un corazón que valga la pena’. Han estado muy unidos en lo musical y son grandes amigos”, añadió.

Si revisamos los conciertos de hace algunos años el ´feeling´ es evidente, lo que posiciona sus shows como una experiencia única para sus fanáticos. Por ahora ninguno de los cantantes se han manifestado ante los rumores y se desconoce la identidad de la fuente que afirma este vínculo sentimiental. Se espera el pronunciamiento oficial de los cantantes desmintiendo o confirmando esta noticia que alegra a varios de sus fanáticos.