El “Tío Jesse” de ‘Full House’ confesó haber sido víctima de abuso sexual

Quién no recuerda al apuesto y cariñoso tío Jesse de la recordada serie 3x3. Su participación en la famosa serie familiar permitió ganarse el corazón de muchos de los fanáticos. Hace poco un dato que reveló el actor conmocionó a la fanaticada.

A través de la revista ‘People’, John Stamos, confesó haber sido víctima de abuso sexual cuando apenas era un niño a manos de su niñera. Los detalles los dio a conocer en una entrevista donde el enfoque principal era promocionar su libro titulado: “If You Would Have Told me”, un escrito que habla de las memorias del actor.

“Me llevó a escribir un libro… Sentí que lo recordaba un poco. Siempre ha estado ahí, pero lo guardé como lo hace la gente”, confesó el recordado “Tío Jesse”. A pesar de ser una noticia difícil de aceptar, el actor menciona también que no es su intención que el libro se enfoque solo en ese amargo momento.

En la actualidad John Stamos tiene 60 años y es padre de un niño de cinco años, cuyo nombre es Billy. “Si descubro que alguien le está haciendo eso a mi hijo, es una historia totalmente diferente”, añadió.

El actor y también cantante, es un defensor de la protección de los niños, así como también due embajador de ChildHelp, una organización estadounidense que se encarga de proteger, prevenir y tratar el abuso infantil. El libro: “If You Would Have Told Me” se lanzará el próximo 24 de octubre de 2023″.

Un poco sobre John Stamos

Como un fanático del rock es conocido el actor de 3x3, desde muy joven se inclinó por el mundo de la música y formó su propia banda llamada: “John Stamos and the Bad Boyz”, poco después dejó de lado su pasión e inició su vida actoral en “Hospital general” en 1982. Cinco años después obtuvo el papel de “Tío Jesse”, por el cual tuvo que dejar su vida rebelde para hacerse cargo de sus sobrinas.