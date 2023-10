Arianna Mejía dejó en la calle a Sebastián Tamayo de ´Desafío a la fama´: “Apestaba a grajo mal”

Arianna Mejía dejó ´Desafío a la fama´ pero no abandonó sus confidencias, la cantante sigue generando polémica y tras renunciar a la casa-estudio de Ecuavisa, la intérprete de ´Bien perra´ ahora es centro de miradas, tras sacar a relucir varias confidencias del reality de entretenimiento entre esas, que uno de los participantes tenía a su juicio, el peor olor corporal, Sebastián Tamayo.

“Este man cuando se sacaba la ropa, Sebastián, tenía un olor pero que no sé, yo no aguantaba, apestaba a grajo, mal, mal, mal, mal, de la casa era el único que tenía ese olor fétido, el único, yo decía ¿Pero por qué huele tan feo? o no se pone desodorante este... Yo no entendía, porque una persona puede apestar pero hasta cierto punto (...) creo que eso fue un antecedente para que yo me fuese de la casa. Sebastián tenía un olor corporal extraño”, aseguró en medio del live la también creadora de contenido.

Los comentarios de Arianna Mejía han detonado a su vez una ola de reacciones por parte de los internautas, quienes critican un poco la revelación de la cantante, puesto que aunque afirma haber sentido desagrado por el olor del creador de contenido, también fue uno de los desafiantes con el que más apegada se dejó ver en su corto paso por el programa, inclusive durmieron juntos, lo que detona cierta contradicción.

Masajes de Sebastián

Durante su estancia en el reality , la cantante y esposa de Troi Alvarado, se dejó ver en un episodio tendida sobre una cama totalmente desprovista de ropa desde el cuello hasta la cintura, pidiéndole al actor colombiano que le de un masaje, petición a la que ´el tiburón´ como es apodado, no se negó.

“¿Sabes hacer masaje? Traqueame la espalda por favor”, pidió Arianna al creador de contenido, quien en la grabación se puede ver relajando más de una zona del cuerpo, misma que fue censurada.