“Que nos pase el tip”: esta mujer ganó 28 veces la lotería

¿A quién no se le ha pasado por la cabeza ganarse la lotería? Quizá para muchos es el sueño de varios años. Intento tras intento y probablemente no han llegado ni al reintegro. Esta historia no la conoce Joan Ghinter, pues esta mujer estadounidense ha ganado 28 veces la lotería. ¿Suerte o estrategia?

Ghinter es una profesora de matemática, que se ha llevado el premio gordo de la lotería en cuatro ocasiones, y en otras oportunidades, han sido premios menores. A través del medio “The Philadelphia Inquirer”, afirmó que la mujer llegó a invertir alrededor de 3 millones de dólares, es decir que habría llegado a comprar 800.000 boletos de lotería.

Y, sí, el secreto de la mujer que ganó 28 veces la lotería, es invertir, pues si lo analizas, tiene lógica. Mientras más compres, más oportunidades tienes de ganar y esta frase se ve reflejada en la experiencia de Joan, quien con perseverancia y desafiando a la suerte compró gran cantidad de boletos, lo que le jugó a su favor.

Esta mujer ganó alrededor de 20 millones de dólares en la lotería. (Foto referencial: pexels)

La estadounidense se dio a conocer y dio un salto a la fama, después de saber que en el 2010 ganó 10 millones de dólares, asimismo en 1993 ganó 5.4 millones, en el 2006, dos, y en el 2008 tres millones de dólares. Finalmente Joan en menos de 7 años, recaudó alrededor de 20,4 millones de dólares. En la actualidad la profesora vive en Las Vegas.

Por muchas ocasiones se ha escuchado que la lotería no es real, y que los supuestos ganadores de las exageradas cantidades de dinero son solo contratados. Incluso en el país se han dado a conocer quienes han ganado algunos premios con los boletos de lotería, sin embargo, la identidad en muchas ocasiones no es la real.

Así que, ya sabes, si quieres tener la oportunidad de ganar, el método de esta mujer es invertir dinero y comprar la mayoría de boletos para tener más posibilidades de ganar.