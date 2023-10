Kayla Simmons: la jugadora de volley más sexy del mundo paraliza las redes con diminuto bikini

La reconocida jugadora de voleibol y ahora influencer, Kayla Simmons, volvió a causar revuelo en las redes sociales con una de sus últimas publicaciones. En un pequeño video, la joven de 28 años de edad posó frente al espejo con un traje de baño negro de una talla que apenas contenía su escultural figura.

Kayla Simons paraliza las redes sociales con foto de infarto

Apenas la estudiante de la Universidad de Marshall compartió el registro, los comentarios en Instagram no pararon de llegar, y la mayoría de sus seguidores la elogiaron por su belleza y sensualidad, aseguró el Daily Star.

Kayla Simmons tiene más de 1 millón de seguidores en las redes sociales, mientras que en TikTok suma más de 843 mil fanáticos.

La fotografía, que fue publicada el martes 17 de octubre, muestra a Kayla con un traje de baño muy ajustado y que dejaba al descubierto gran parte de su figura voluptuosa. Algunos de sus seguidores afirmaron que la pieza era demasiado pequeña, mientras que otros se abalanzaron para llenarla de halagos y cumplidos.

De igual forma, la deportista estadounidense suele sorprender a todos sus fanáticos modelando trajes de baño pequeños que apenas pueden cubrir sus senos. Una especia de tendencia que ha logrado imponer en las redes sociales y que a sus seguidores les encanta.

La jugadora de voleibol compartió algunas postales en un diminuto bikini

Recientemente, Kayla se ganó el título de “la estrella del volley más sexy del mundo” gracias a sus fotografías subidas de tono, pero también ha tenido problemas por las mismas, hasta el punto de recibir amenazas hacia su beca deportiva.

“Me dijeron los administradores de mi escuela que las fotos que publico son inapropiadas por mi cuerpo”, relató en una entrevista, según información de Daily Star.

“Incluso me pidieron que eliminara mi cuenta de Instagram en un momento dado. Me sentí dividida porque sentía que no podía abrazar mi cuerpo y jugar el deporte que amo. Desde entonces, he aprendido que no puedes dejar que otras personas afecten cómo te sientes contigo mismo”, afirmó la influencer y modelo.