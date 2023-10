¿Fue por ella? Daddy Yankee y la mujer que acusan de ser la culpable de supuesta separación

Daddy Yankee y su esposa Mireddys González se convirtieron en una de las parejas más queridas de la industria del entretenimiento y de esas que le daban esperanzas al amor tras haber iniciado su historia de amor hace más de 20 años y por las constantes muestras de amor que el reguetonero le realizaba a su pareja.

El cantante se encargó de presumir su relación en redes sociales y hasta en sus conciertos donde aseguraba que había sido ella quien lo ayudó a crecer profesionalmente al ser su inspiración, y aunque el pasado mes de marzo celebraron su aniversario número 24, al parecer la relación llegó a su fin.

Son distintos medios los que aseguran que el intérprete de la Gasolina está en medio de un divorcio y los rumores comenzaron a crecer luego que ambos se dejaran de seguir en redes sociales. La situación ha llevado a más de uno a revisar sus cuentas en Instagram y han señalado a una mujer como la culpable de la ruptura.

Daddy Yankee y la mujer que acusan de ser la culpable de su separación

Una de las últimas publicaciones en Instagram de Daddy Yankee se ha llenado de cuestionamientos al aparecer junto a su hija mayor Yamilette Ayala disfrutar de un día en el mar mientras saltan juntos desde un yate directo al agua.

Yamilet fue quien convirtió en padre al boricua cuando apenas tenía 17 años, por lo que no es fruto de matrimonio con Mireddys.

“TE ♥️ YAMILETTE 👸🏻 RAYM☀️ND ¡Dios es bueno y fiel!”, escribió el famoso junto al video de su hija.

Lo que no se esperaba era que medios de Puerto Rico acusaran a Yamilette de ser la culpable de la supuesta separación de su padre, luego que mencionaran que su actual esposa no se la lleva bien con ella, por lo que la relación se ha vuelto tensa.

La hija mayor del Big Boss ha decidido llevar una vida alejada de los medios de comunicación y hasta de las redes, por lo que muchos aplaudieron verla de regreso compartiendo a su lado.

“Ahora entiendo porque se dejaron de seguir con Mireddys”, “Si Mireddy está molesta por Yamilet está súper mal, los hijos no tienen que pagar con las cargas de los padres, no es hija de ella pero es de su marido no debe actuar así”, “Hasta que despues de siglos volvemos a ver a Yamileth siempre es puro Jessaelys”, han comentado sus seguidores.

Hasta el momento, ni Daddy Yankee ni su esposa han aparecido para aclarar los rumores.