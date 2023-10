Alejandra Jaramillo se disfraza junto a su amado Beta Mejía y la gente no lo apoya

Hace algunos meses se dio a conocer de forma oficial la relación de Alejandra Jaramillo con el colombiano Beta Mejía, situación que trajo controversia en los fanáticos, pues muchos consideran que ese no es el tipo de hombre que le conviene a “La Caramelo”.

En algunas ocasiones el influencer ha enviado indirectas a los usuarios que critican la relación. Pese a no ser un vínculo tan querido por el público, la pareja continúa demostrando su amor en redes sociales. Se acerca Halloween, fecha donde la personas aprovechan para lucir sus mejores disfraces, y Alejandra Jaramillo junto a su amado no dudaron en compartir una foto con el disfraz que escogieron.

“Capitán Jack Sparrow y Elizabeth Turner o es Angelica… primera disfrazada”, escribió el colombiano en la publicación. Los internautas no esperaron a dar su opinión.

“No me gusta opinar de relaciones ajenas yo solo sé que Efraín era único”; “no me cabe esta pareja”; “No lo sé, con este no pega”; “No sé, pero no me inspira confianza ese chico… es guapo, pero no es allí, saludos Ale”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

El pasado 27 de enero de 2023 se cumplieron dos años de la muerte de Efraín Ruales, hecho que conmocionó al Ecuador entero. Después de la noticia, Alejandra Jaramillo se mantuvo al margen y evitó dar declaraciones. Tomó la decisión de mudarse a Estados Unidos para iniciar una nueva vida.

Durante dos años, a la talento de televisión no se la vinculó en ninguna relación sentimental, hasta hace aproximadamente cuatro meses, que se rumoraba tener una relación con su actual pareja. “La Caramelo” es conocida por llevar una vida muy privada, lejos de escándalos de la farándula ecuatoriana.

Sin embargo, hace poco a través de redes sociales se vio cómo Alejandra Jaramillo se divertía en una fiesta tomando alcohol, lo que causó sorpresa en los fanáticos, pues afirman que desde que está con el influencer colombiano ha cambiado algunas actitudes, cuestionando sus hábitos saludables. Definitivamente son muchos los seguidores de esta pareja que no aprueban la relación.