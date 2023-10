¡No puede ni escuchar su voz! Piqué le pide a un Dj en Málaga que no coloque canciones de Shakira

Shakira ha logrado desahogarse y expresar todo lo que ha vivido durante su separación y divorcio de Gerard Piqué. “Session 53″ con Bizarrap, “Monotonía”, “Copa vacía” y “El jefe” son solo algunos de los temas que se han vuelto exitosos y son ahora una referencia mundial para las personas que pasan procesos de separación.

Cada uno de los temas ha calado de forma exitosa en todas las plataformas musicales, dándole a la colombiana grandes ganancias y reconocimientos mundiales. Obviamente, todos han sido escuchados por su expareja, incluso veces en situaciones sumamente embarazosas, como partidos de fútbol en los que él ha estado presente.

Es una situación que él no ha podido evitar y como Shakira tiene mucha inspiración puede seguir pasando a futuro.

Sin embargo, el ex central del equipo Barça quien en viaje de negocios y placer por Andalucía con su querida novia Clara Chía Martí ha decidido tomar cartas en el asunto y pedir a priori que no se tocaran canciones de su ex en la discoteca donde él y la catalana se encontraban pasando el rato.

Todo ocurrió el pasado 14 de octubre en la histórica ciudad de Málaga cuando después de los exitosísimos partidos de finales de la Kings League y la Queens League, celebrados en el estadio de El Rosedal.

Al llegar a la discoteca de moda que eligieron para celebrar Piqué pidió al DJ en turno que no pusiera canciones de Shakira mientras ellos se encontraran ahí para evitar amargarles la noche, como informa el programa Socialité de Telecinco, en España.

En imágenes difundidas por la cadena se observa a la pareja, ella sonriente con top blanco y cabellera suelta y él con gorra de béisbol y ropa casual negra. Según dicha fuente la parejita fue vista disfrutando de la gastronomía local, paseando con Marc, el hermano de Piqué, e incluso atendiendo a los fans del exfutbolista.